Olivia Rodrigo: Kündigungs-Gerücht bei "High School Musical"-Serie

Olivia Rodrigo: Ihr Durchbruch als internationaler Mega-Star

Zwei Staffeln lang begeisterte uns Olivia Rodrigo in der Hauptrolle als Nini in "High School Musical: Das Musical: Die Serie". Gerade erst fiel der Startschuss für die dritte Staffel, doch wie wir schon wissen, wird Nini hier nur noch eine kleinere Rolle spielen.

Denn seit ihrem internationalen Erfolg als Sängerin mit ihrem Debütalbum "Sour" hat sich so einiges für die 19-Jährige geändert und ihr Terminkalender ist völlig ausgebucht mit Presseterminen, Preisverleihungen und ihrer ersten eigenen Tour stand auch an. Da bleibt natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit für ihre Karriere als Schauspielerin. Wird sie nach Staffel 3 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" ihre Rolle als Nini hinschmeißen?

Olivia Rodrigo: Wird sie die "High School Musical"-Serie verlassen?

Olivia Rodrigo hat bereits in mehreren Interviews betont, dass Musik ihre erste Priorität ist und deshalb in der dritten Staffel auch etwas zurückgetreten ist. Wird sie in Staffel 4 nun gar nicht mehr dabei sein? Ihr emotionaler Instagram-Post von der Premiere zur aktuellen Staffel der "High School Musical"-Serie klingt schon fast wie ein Abschied: "Ich liebe all diese Menschen so sehr. Sie zu kennen und mit ihnen zu arbeiten, war eine der größten Freuden meines Lebens. Episode 1 von Staffel von HSMTMTS ist jetzt online! Wildcats forever."

"High School Musical"-Serie ohne Olivia Rodrigo? Das sagt Showrunner Tim Federle!

Und damit nicht genug. Auch Showrunner Tim Federle bestätigte in einem Interview bereits den Ausstieg von Olivia: "Ich denke, sie ist bereit, die Welt außerhalb der Hallen der East High zu erkunden. Und Olivia selbst hatte so eine monumentale Explosion in der Musikindustrie, dass es sich richtig anfühlte, mit Olivia zusammenzuarbeiten und zu sagen: 'Wie können wir dich in die Welt hinausbringen, während wir uns ein bisschen mehr zurückhalten?' Und so geht es [in Staffel 3] darum, ihrer Figur einen angemessenen Abschied zu geben und gleichzeitig Raum für andere Charaktere zu lassen, die ins Rampenlicht treten." Es sieht also wirklich so aus, als müssten wir uns von Olivia und ihrem Charakter Nini verabschieden… oder?

In einem weiteren Interview ruderte Tim Federle etwas zurück und erklärte: "Ich würde niemals nie zu Olivia sagen, und ich würde niemals das Wort 'letzte' benutzen, weil ich hoffe, dass die Serie immer weitergeht. Ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir im Moment so viele Darsteller*innen haben, die wir lieben, dass ich denke, dass es keine unmittelbaren Pläne für Nini gibt, ein großer Teil der Serie zu werden." Ein kleines Fünkchen Hoffnung gibt es dann doch noch. Vielleicht hat Olivia den ein oder anderen Gastauftritt in Staffel 4 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie".

