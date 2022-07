"High School Musical: Das Musical: Die Serie": Alle Infos zu Staffel 4

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 4: Start

Die dritte Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" hat gerade erst begonnen und wird uns in nächster Zeit mit einer Folge pro Woche begleiten. Noch mehr Grund zur Freude für alle Fans der Wildcats: Bereits im Mai hat Disney+ bestätigt, dass es eine vierte Staffel für die "High School Musical"-Serie geben wird. Wann diese jedoch rauskommt, ist noch nicht bekannt. Im exklusiven BRAVO-Interview hat uns E.J.-Darsteller Matt Cornett aber schon verraten, dass Staffel 4 bereits geschrieben wird. Wir können also davon ausgehen, dass die Dreharbeiten wie bei Staffel 2 und 3 im Januar/Februar beginnen und zwei bis drei Monate später abgeschlossen sein werden. Ein Start im Sommer 2023 ist also denkbar.

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 4: Darsteller*innen

Wen sehen wir in der vierten Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" wieder? Obwohl wir noch nicht wissen, wie sich die Dinge in Staffel 3 entwickeln, dürften viele der Hauptdarsteller*innen der letzten drei Staffeln ziemlich sicher auch in der vierten Staffel wieder dabei sein:

Joshua Bassett als Ricky

Sofia Wylie als Gina

Julia Lester als Ashlyn

Dara Reneé als Kourtney und

und Frankie Rodriguez als Carlos

Auch ein paar Darsteller*innen, die in Staffel 3 nicht so prominent zu sehen sind, da sie ihren Sommer nicht in Camp Shallow Lake verbringen, kehren in der nächsten Staffel (hoffentlich) wieder zurück:

Joe Serafini als Seb

Larry Sapperstein als Big Red

Kate Reinders als Miss Jenn und

und Mark St. Cyr als Mr. Mazzara

Bei einem der bisherigen Hauptdarsteller ist noch nicht sicher, ob er in Staffel 4 zurückkehren wird: Matt Cornett. Schließlich hat sein Charakter sein letztes Jahr auf der High School beendet und sollte nun aufs College gehen. Müssen wir uns also von E.J. verabschieden? "Ich habe keine Ahnung, was die Pläne für E.J. sind. Aber natürlich hoffe ich, dass ich wieder dabei bin und ich hoffe, dass sie einen Weg finden, E.J. zu behalten. In der dritten Staffel passieren aber einige Dinge, die vielleicht dazu führen könnten, dass E.J. zurückkommt. Ich kann nichts weiter dazu sagen, weil ich nichts spoilern will, aber ihr werdet sehen, wovon ich spreche, wenn ihr die Staffel anschaut", erzählt Matt im exklusiven Interview mit BRAVO. Es gibt also noch Hoffnung! 👀

Verabschieden müssen sich Fans nach der dritten Staffel leider von Olivia Rodrigo aka Nini. Das bestätigte Showrunner Tim Federle in einem Interview: "Ich denke, sie ist bereit, die Welt außerhalb der Hallen der East High zu erkunden. Und Olivia selbst hatte so eine monumentale Explosion in der Musikindustrie, dass es sich richtig anfühlte, mit Olivia zusammenzuarbeiten und zu sagen: 'Wie können wir dich in die Welt hinausbringen, während wir uns ein bisschen mehr zurückhalten?' Und so geht es [in Staffel 3] darum, ihrer Figur einen angemessenen Abschied zu geben und gleichzeitig Raum für andere Charaktere zu lassen, die ins Rampenlicht treten", erklärte Tim Federle.

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 4: Inhalt

Bisher ist noch nichts über den Inhalt von Staffel 4 bekannt, da diese noch im Anfangsstadium ihrer Entstehung ist. Da die dritte Staffel auch gerade erst angefangen ist, können wir nur vermuten, was in der nächsten Staffel dann passieren wird. Dass wir aber an die East High zurückkehren werden, ist sehr wahrscheinlich. Der Großteil unserer Lieblings-Wildcats wird dann in ihrem letzten Jahr an der High School sein. Das heißt: Jede Menge Druck, denn schließlich stehen Entscheidungen und Bewerbungen fürs College an. Neben Romanzen und kleineren Krisen werden sie dann sicherlich auch ein neues Musical einstudieren und aufführen. Was es diesmal wohl sein wird? Über den "High School Musical 2" oder "High School Musical 3" würden sich bestimmt viele freuen. Aber das Disney-Universum ist groß und bietet fast unendlich viele Möglichkeiten. 🤭

Bis wir mehr über Staffel 4 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" wissen, hier erstmal der Trailer zur aktuellen Staffel:

