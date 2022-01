“High School Musical: Das Musical: Die Serie”: Alle Infos zu Staffel 3

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 3: Start

Das genaue Startdatum für die dritte Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" ist leider noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten haben aber gerade begonnen. Nach Angabe von Disney wird die Serie aber sicher noch in 2022 an den Start gehen. Wahrscheinlich dann auch wieder mit einer Folge wöchentlich.

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 3: Darsteller*innen

Auch in Staffel 3 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" können wir uns wieder auf viele unserer Lieblinge freuen:

Joshua Bassett als Ricky

Olivia Rodrigo als Nini

Matt Cornett als E.J.

Sofia Wylie als Gina

Julia Lester als Ashlyn

Dara Reneé als Kourtney

Frankie Rodriguez als Carlos

Kate Reinders als Miss Jenn und

Olivia Rose Keegan als Lily

Fans fällt jetzt vielleicht sofort auf, dass da doch noch ein paar Namen fehlen! Und tatsächlich: Joe Serafini (Seb), Larry Saperstein (Big Red) und Mark St Cyr (Mr. Mazzara) tauchen auf der Darsteller*innen-Liste für Staffel 3 von Disney+ nicht mehr auf. Es sieht also so aus, als müssten wir auf diese drei, zumindest in der neuen Staffel erstmal verzichten. 😔

Immerhin können wir uns aber über ein paar neue Gesichter in der Serie freuen. Es wird mehrere Gastauftritte geben:

Meg Donelly als Val, eine Betreuerin im Camp

Jason Earles als Dewey Wood, der Camp-Leiter von Shallow Lake unnd

ein Star aus den „High School Musical“-Filmen kehrt zurück und wird sich selbst spielen: Corbin Bleu!

Außerdem werden zwei weitere Schauspieler*innen dauerhaft (zumindest in Staffel 3) zur Serie hinzugefügt. Zum einen Adrian Lyles, der Jet spielen wird, ein mysteriöses neues Kind im Camp Shallow Lake, zum anderen Saylor Bell als Maddox, ein schlagfertiges Mädchen, das sich immer an die Regeln hält.

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 3: Darum geht’s

Nach einem langen Schuljahr, viel Drama und Musicalaufführungen zu "High School Musical" und "Die Schöne und das Biest" geht’s in Staffel 3 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" weg von der East High, raus aus Salt Lake City und ab nach Kalifornien. Auch die Dreharbeiten finden nicht mehr in Salt Lake City, sondern in Los Angeles statt. Die Wildcats verbringen ihren Ferien nämlich im Sommer-Camp Shallow Lake.

Was in dem Ferienlager wohl alles auf die Wildcats zukommen wird? ZUMA Press / Imago

Dort bereiten sie sich auf eine Musical-Produktion von "Frozen" vor, die sie am Ende auch aufführen werden. Das Ganze geht natürlich nicht ohne Sommer-Romanzen und Lagerfeuer-Dramen. Produzent Tim Federle freut sich schon ganz besonders auf die dritte Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie": "Wir sind überglücklich, dass wir in der dritten Staffel mal raus in die Natur kommen". Neben den Songs von "Frozen" werden die Camper*innen mit Songs aus "Camp Rock" etwas Ferienlager-Stimmung verbreiten und natürlich auch wieder "High School Musical" zum Besten geben. Auch eigene neue Songs dürfen natürlich nicht fehlen.

