“High School Musical”-Sensation: Film-Star-Comeback in Serie

"High School Musical": Staffel 3 der Serie bestätigt

In der ersten Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" wollen die Schüler*innen der East High 15 Jahre nachdem die berühmten "High School Musical"-Filme an ihrer Schule gedreht wurden, ein Musical zum ersten Teil der Filmreihe aufführen. Neben und auf der Bühne gibt es natürlich noch viel Drama. Vor allem durch Ricky (Joshua Bassett), der zuerst nur bei dem Musical mitmacht, um seine Ex-Freundin Nini (Olivia Rodrigo) zurückzugewinnen.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Die zweite Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" dreht sich rund um die Musical-Version von "Die Schöne und das Biest" und auch diesmal ist viel Drama vorprogrammiert. Im September kam dann die frohe Botschaft für Fans: Es wird eine dritte Staffel der Serie geben. Jetzt ist auch bekannt, dass nach Lucas Gabreel in Staffel 1 noch ein anderer "High School Musical"-Star in Staffel 3 einen großen Auftritt haben wird!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"High School Musical": Chad Danforth kehrt zurück!

Die dritte Staffel werden die Wildcats nicht an der East High verbringen, sondern in einem Sommercamp in Kalifornien. Dort stattet Corbin Bleu den Schüler*innen in einer Folge einen Besuch ab. Er wild sich selbst spielen, einen Star des „High School Musical“-Franchise, in dem er in allen drei Teilen Chad Danforth, den besten Freund von Troy Bolton, gespielt hat. Auf diesen Auftritt freuen wir uns jetzt schon! 😍

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->