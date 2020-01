Kennt ihr noch Lucas Gabreel von "High School Musical"?

Neben Zac Efron als Troy oder Vanessa Hudgens als Gabriella spielte Lucas Gabreel in den "High School Musical"-Filmen Ryan, den Bruder von Oberzicke Sharpay (Ashley Tisdale). Seitdem wurde es aber etwas ruhiger um den Schauspieler und er war nur noch in kleineren beziehungsweise weniger bekannten Rollen wie etwa in "Milk" oder "Little Women" zu sehen. Allerdings mussten ihn die Macher der neuen "High School Muscial"-Serie nicht zweimal fragen, ob er einen kleinen Gastauftritt haben möchte. 🤩

Er kehrt zu "High School Muscial" zurück!

In einer Folge der "High School Musical"-Serie, die übrigens schon um eine zweite Staffel verlängert wurde, spielt Lucas Gabreel sich diesmal selbst. In einem Statement gegenüber TV Line sagte er darüber: "Er ist eine gute Mischung aus Ryan und Lucas". Und scheinbar hatte der 35-Jährige eine mega Zeit am Set, denn er postete ein Bild mit den "High School Musical"-Seriendarstellern und schrieb dazu: "Es war der hammer mit diesen Leuten! Meine Episode ist jetzt live! Echt jetzt, diese Kids sind die besten. Wenn du ein HSM-Fans warst, schau dir diese Show an!". Na hoffentlich können wir das in Deutschland auch bald!🙏🏻

