Neues Album von “High School Musical”-Star

Endlich neue Musik von "High School Musical"-Darstellerin Vanessa Hudgens

Ob Vanessa Hudgens jemals in der neuen "High School Musical"-Serie wieder als Gabriella in einer kleinen Gastrolle auftreten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Trotzdem werden wir demnächst musikalisch wieder mehr von ihr hören. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Beauty ja hauptsächlich auf ihre Karriere als Schauspielerin. Dank ihres Durchbruchs mit "High School Musical" ist Vanessa Hudgens momentan in mehreren Netflix-Filmen zu sehen wie etwa "The Knight Before Christmas" oder "Prinzesinnentausch" und auch in diversen Kinofilmen ergatterte sie eine Rolle. Mit Songs wie "Say OK" oder "Sneakernight" war die 31-Jährige nach den Filmen einige Zeit in den Charts. 2020 möchte sie daran anknüpfen. In einem Insta-Live Q&A erklärte sie nämlich, dass sie nächstes Jahr gern ein eigenes Weihnachtsalbum rausbringen möchte und bat ihre Fans um Song-Ideen. Cool, oder?🎄

Der "High School Musical"-Star startet noch ein eigenes Business

Über ihre Pläne fürs nächste Jahr verriet die "High School Musical"-Darstellerin sogar noch mehr. In der Fragerunde ließ Vanessa Hudgens nämlich eine News-Bombe platzen und bestätigte, dass sie momentan an einer eigenen Modelinie arbeiten würde. Und laut ihr wird die ihren Fans so richtig gut gefallen. Aber daran zweifeln wir kaum, denn sie hat ja auch privat einen hammer Style, den ihre Follower sicherlich sehr gern selbst tragen wollen. Wann und wo die Teile zu kaufen sein werden, wissen wir bisher jedoch noch nicht.👖👗👠

