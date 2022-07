Comeback: Spekulationen zu "High School Musical" 4

"High School Musical" Old Stars: Teil 4 möglich

Nostalgie liegt in der Luft und sofort haben wir einen Ohrwurm von "We're all in this together", wenn über "High School Musical" gesprochen wird. Tatsächlich ist gerade die Gerüchteküche am brodeln, ob es einen vierten Teil der beliebten Film-Reihe geben wird. Aktuell läuft bei Disney+ die gleichnamige Musical-Serie – das "High School Musical" ("HSMTMTS")-Universum um Troy, Gabriella und Co. ist also nicht ausgestorben, ganz im Gegenteil. Zac Efron wäre sogar bereit für ein "High School Musical"-Reboot!

Zac Efron und Vanessa Hudgens wieder an der East High

Seit "High School Musical 3: Senior Year" im Jahr 2010 warten Fans vergeblich auf eine Reunion des alten Casts. Bis dato war ein vierter Teil auch eher unwahrscheinlich, doch nun überraschten zwei altbekannte Gesichter aus den alten Filmen mit Aufnahmen vom Ort des Geschehens: der berühmten East High. Ist das ein Indiz für einen möglichen Teil 4?

Zac Efrons jüngster Instagram-Post zeigt den 34-jährigen Hottie vor der East High und lässt sofort in alten Erinnerungen schwelgen – hach, Troy Bolton war aber auch Zucker! Zac Efrons knapp 54 Millionen Follower (Stand: 26. Juli 2022) sind hart am spekulieren und kommentieren unter dem Beitrag, was das Zeug hält: "Welches Team? WILDCATS", schreibt ein User. Ein anderer schreibt: "Ich hoffe du und Vanessa habt einen Gastauftritt in HSMTMTS!" und jemand anderes spinnt die Idee sogar weiter: "Erst Vanessa und jetzt Zac? Das schreit nach einer Fortsetzung!"

Denn seine Schauspiel-Kollegin und Ex Vanessa Hudgens postete erst vor wenigen Wochen ein Video von sich auch vor der East High – Zufall? Wir geben die Hoffnung auf Teil 4 von "High School Musical" zumindest nicht auf.

