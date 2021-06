Zac Efron: Daran wäre er fast gestorben!

Was wäre ein Leben ohne Zac Efron? Für viele Fans kaum vorstellbar, versüßt uns doch der Strahlemann aus Hollywood jeden Tag (auch wenn besagtes Strahlen im Fast eine Rolle versaut hätte)! Umso schlimmer also die Vorstellung, dass Efron gleich zweimal nur knapp dem Tod entkommen konnte! 😨

„Killing Zac Efron“ wurde zu wortwörtlich genommen

Es wäre eine makabre Ironie gewesen: Während der Schauspieler 2019 mit den Dreharbeiten für seine Serie „Killing Zac Efron“ beschäftigt war, war sein Immunsystem damit beschäftigt, eine krasse Infektion abzuwehren. Es dauerte nicht lange, bis Efron das auch psychisch und physisch bemerkte und der Schauspieler ins Krankenhaus geflogen werden musste. Wie der „Sunday Telegraph“ damals berichtete, hatte er sich damals eine krasse Infektion eingefangen, die ihm fast das Leben gekostet hätte! Ziemlich sicher wäre er wohl daran gestorben, wenn man es nicht so schnell festgestellt hätte. 😱 Expert*innen konnten ihn behandeln und der Schauspieler war schnell wieder auf den Beinen – ein Glück! Das war nicht einmal seine erste Nahtoderfahrung!

Efron wurde fast von einem Doppeldecker überfahren

Ganz ehrlich: Wir müssen uns weniger Sorgen über etwaige Veränderungen in Zac Efrons Gesicht machen, als vielmehr darüber, sein Gesicht nie wieder sehen zu können! 🥺 Denn zwei Jahre vor seiner Infektion wäre der Schauspieler fast in London überfahren worden! Auf einer Fahrradtour durch London mit Co-Star Hugh Jackmann wäre es fast Aus gewesen mit Efron. „Ich bin mit ihm durch London geradelt, aber ich bin niemand, der früh morgens durch den Verkehr fährt, also stellte sich das als ziemlich gefährlich heraus“, erinnerte sich der Schauspieler im Interview in der Graham Norton Show. „Ich folgte Hugh um ein paar Autos herum und plötzlich war ein Doppeldeckerbus vor mir! Ich trat auf die Bremse, fuhrt unter den Vorderreifen und entging nur knapp dem Tod.“ Seinen Kollegen schien das Drama nicht so zu beeindrucken, wie Efron noch witzelnd ergänzte: „Hugh war auf der anderen Straßenseite, streckte seinen Daumen hoch und sagte nur: ‚Alles klar? Lass uns weiterfahren‘“. 🤣