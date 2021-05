Darum hätte Zac Efron fast DIESE Rolle versaut

Beinah hätte der "Hairspray"-Regisseur Zac Efron deswegen die Rolle nicht gegeben!

Man könnte meinen, Hottie Zac Efron fliegen die Rollen nur so zu. „The Greatest Showman“, „Baywatch“, „Dirty Grandpa“ – Zac schnappte sie sich alle. Und auch jetzt läuft es mit "Um die Welt mit Zac Efron" gut für „High School Musical“-Star. Die Serie läuft bei Neflix und soll auch bald eine zweite Staffel bekommen. Aber 2007 schaffte der trainierte Zac es fast, dass er die Hauptrolle des liebenswerten Link Larkin in "Hairspray" nicht bekam. Nur weil er wohl laut Regisseur Adam Shankman zu viel gelächelt hätte. Whaaat?! Dabei ist Zacs‘ Lächeln doch so süß!!! Er versuchte angeblich, es abzuschwächen, aber das machte die Sache nur noch schlimmer. "Es war unmöglich. Weil ich so ein Smiley-Kind war, konnte ich es nicht", erzählte Zac in einem Interview. "Ich habe vier oder fünf Versuche gebraucht und Shankman hat nur den Kopf geschüttelt und sich die ganze Zeit über über mich lustig gemacht." Ist es überhaupt möglich, dass man zu viel von Zacs' schönen Zähnen sieht? Das macht ihn doch auch so liebenswert und eigentlich genau richtig für die Rolle des liebenswerten Link, oder? 😉

"High School Musical": 10 Geheimnisse, die kein Fan kennt

Zac Efron verpasste fast die Chance auf die Rolle trotz seinem Talent!

Sowohl das ursprüngliche „Hairspray“ Broadway-Musical als auch die Filmadaption von 1988 waren damals ein großer Hit. Da war es kein Wunder, dass direkt ein Hype entstand, als eine Neuverfilmung verkündet wurde. In den Hauptrollen waren unter anderem Filmlegenden wie John Travolta, Amanda Bynes und Elijah Kelley. Für die Rolle des charmanten Herzensbrechers Link Larkin galt Zac Efron als einer der Favoriten, da er durch sein Gesangs- unnd auch Tanztalent, was wir ja auch aus „High School Musical“ kennen, überzeugte. Und obwohl er beim Vorsprechen bei Regisseur Adam Shankman in Schwierigkeiten geriet, konnte der Cutie doch noch mit seinem Charme überzeugen und die Rolle einsacken! Well done, Mr. Efron! Sonst hätten wir hier auf dich verzichten müssen und das nur, weil du dir das Grinsen nicht verkneifen kannst!😁