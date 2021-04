Neues Gesicht? Fans erkennen Zac Efron in Video nicht wieder

Zac Efron, Justin Bieber & Co.: Neues Video zum "Earth Day" geht viral

Am 22. April war "Earth Day" und auf der ganzen Welt wurde auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam gemacht. Auch Stars haben sich zusammengetan, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Justin Bieber hat Bill Nye kontaktiert, den man in Amerika auch als den "Wissenschafts Typen" aus dem Fernsehen kennt, der mit einer Wissenschaftssendung im Kinderfernsehen berühmt wurde. In dem Video sieht man diverse Stars wie Steve Aoki, Maluma, Charli und Dixie D'Ameli und eben auch Zac Efron. Es beginnt alles mit einem Missverständnis, dass Billy Nye ein Musical zum "Earth Day" ins Leben rufen will und endet damit, dass er die Arbeit von drei jungen Klimaaktivistinnen vorstellt. Das Video ist super spannend und cool, aber es gibt eine Sache, die Fans extrem verwirrt hat: Das neue Gesicht von Zac Efron?!

Neues Gesicht? Fans erkennen Zac Efron nicht mehr

Zac Efron hat sich in seiner eigenen Netflix-Serie bereits auf eine Weltreise gewagt, um nachhaltige Lebensweisen zu erkunden. Ziemlich erfolgreich: "Um die Welt mit Zac Efron" bekommt nämlich eine zweite Staffel! Was Fans daran lieben? Die lockere und natürliche Art des Schauspielers. In dem neuen Video mit Bill Nye ist davon jedoch keine Spur mehr. Auf Twitter sind Fans förmlich ausgerastet, weil sie das neue Gesicht von Zac Efron kaum wiedererkennen. Viele schreiben: "Ich weigere mich zu glauben, dass das Zac Efron ist" oder "ich bin aufgewacht und Zac Efron wurde verpfuscht, wtf ich bin am Boden zerstört". Die meisten Fans sind sich einig, dass dies nur das Werk eines Schönheitschirurgen sein kann. Sein Gesicht sieht jetzt tatsächlich etwas aufgeplusterter aus, aber offiziell bestätigt ist diese Theorie nicht. Einige Twitter-Kommentare sind jedoch wirklich ziemlich witzig. Normalerweise würden wir sie euch nicht vorenthalten, aber wir sind der Meinung, dass nicht die Tweets, sondern das Video mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, da es wirklich einen guten und wichtigen Zweck fördert – unsere Welt zu retten! Also schaut es euch an und stimmt in der Umfrage darunter mal ab, ob sich der angeblich frisch gebackene Single Zac Efron wirklich so verändert hat. (Spoiler: Ab ca. 1:50 min seht ihr Zac)

