Zac Efron: Bereit für "High School Musical"-Reboot!

Zac Efron: Zurück zu "High School Musical"

Seien wir mal ehrlich: Wenn wir den Namen Zac Efron hören, denken wir alle immer noch sofort an Troy Bolton aus "High School Musical", oder? Ganz egal, in wie vielen anderen Projekten er schon mitgewirkt hat. Demnächst würde Zac Efron gerne mal einen Superhelden spielen.

Aber vielleicht sehen wir ihn ja erstmal wieder in seiner Rolle, die ihn zum Weltstar gemacht hat. In einem neuen Interview hat der Schauspieler aber nun verraten, dass er dem gar nicht so abgeneigt wäre…

Zac Efron will eine "High School Musical"-Reunion

Seit dem 12. Mai können wir Zac Efron in seinem neuesten Film-Projekt "Firestarter" im Kino sehen. In den Interviews zum Film kam aber natürlich auch seine „High School Musical“-Vergangenheit zur Sprache. Der Schauspieler antwortet auf die Frage, ob es nochmal ein Wiedersehen mit dem Wildcats-Cast und der Crew geben würde: "Mein Herz ist immer noch da, also wäre das unglaublich. Ich hoffe, es passiert. Und ich denke, jeder würde gerne mitmachen. Ich werde versuchen, sie in die richtige Richtung zu lenken." Scheint so, als würde Zac Efron, versuchen etwas anzuzetteln, um sich nochmal das Wildcats-Trikot überziehen zu können. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen.

