Wird Zac Efron bald ein Superheld?

Für seine Fans ist die Sache schon lange klar. Zac Efron gehört als Superheld auf die Kinoleinwand. Jetzt hat der 34-Jährige selbst das Wort ergriffen und sich zu einer möglichen Superheldenrolle geäußert. „Ich liebe das Marvel-Universum. Ich bin ein Fan von Marvel, seit ich mit dem Laufen angefangen habe. Wenn der richtige Charakter kommt und sie mich wollen, würde ich die Gelegenheit nutzen“, wird der Hollywoodstar in einem Interview mit ExtraTV zitiert.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Der perfekte Kandidat

Nimmt man Efrons Karriere mal unter die Lupe, ist es eher verwunderlich, dass er bisher noch keinen Superhelden gespielt hat. Seine langjährige Zusammenarbeit mit Disney und seine inzwischen reiferen Filmprojekte wie dem Musical "The Greatest Showman" oder dem neuen Kinohit "Firestarter" machen Efron zum idealen Kandidaten für das Marvel-Universum. Sein Ruhm und sein guter Ruf dürften als Bewerbung ohnehin nicht schaden.

Welche Rollen kommen in Frage?

Schon seit einiger Zeit teilen vor allem Fans Efron Marvel-Rollen zu. So wäre er gerne im Kostüm des Adam Warlock in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" gesehen worden. Diese Rolle wurde allerdings offiziell mit Will Poulter besetzt und ist damit nicht länger auf dem Markt. Eine weitere Rolle, die genannt wurde, ist als Johnny Storm. Die menschliche Fackel der Fantastic Four, die nach langem Warten der Fans endlich ihren Auftritt im Marvel-Universum bekommen. Der Film soll bereits gedreht werden, einen Namen für die Rolle des Johnny Storm gibt es allerdings noch nicht.

*Affiliate Link