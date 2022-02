"How I Met Your Mother"-Star schockierende Todesursache!

Bob Saget verstorben: Schockierende Todesursache von "How I Met Your Mother"-Star geklärt

Fans waren erschüttert, als sie erfahren haben, dass "How I Met Your Mother"-Star Bob Saget unerwartet verstorben ist. In dem ersten Autopsie-Bericht des Serien-Stars vermutete die Polizei noch, dass er an einem Herzinfarkt oder seiner Corona-Erkrankung gestorben sei.

Doch jetzt wurde die Todesursache des "How I Met Your Mother"-Stars endgültig geklärt. Das amerikanische Nachrichtenportal TMZ hat jetzt den ganzen Autopsie-Bericht vorliegen und die schockierende Wahrheit: Bob Saget ist an einem tragischen Unfall gestorben. Prellungen, Frakturen und Hämatome weisen darauf hin, dass er rückwärts hingefallen/umgefallen sein muss. Stürze gehören Studien zufolge zu den häufigsten Gründen für Verletzungen im Haus.

Todesursache von "How I Met Your Mother"-Star klar: Bob Saget hatte einen tragischen Unfall

Die Todesursache des "How I Met Your Mother"-Stars soll also ein Sturz sein. Um genau zu sein, starb Bob Saget an den Folgen von stumpfer Gewalteinwirkung am Kopf.

Der Gerichtsmediziner des "Orange County Florida" schlussfolgerte: "Meiner Meinung nach ist der Tod von Mr. Saget Folge eines stumpfen Schädeltraumas. Seine Verletzungen stammen sehr wahrscheinlich von einem unbeobachteten Sturz." Der Tod von "How I Met Your Mother"-Star Bob Saget ist also ein tragischer Unfall. Bob Saget wurde Anfang Januar Tod in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Orlando aufgefunden. Der Serien-Star wurde bereits im "Mt. Sinai Memorial Park Cemetery" in den Hollywood Hills begraben.

Seine Familie sagt in einem Statement: "Während wir weiterhin zusammen trauern, bitten wir jeden darum, sich an die Liebe und das Lachen zu erinnern, welches Bob in diese Welt gebracht hat. Und auch die Lehren, die er uns beigebracht hat: nett zu allen zu sein; Menschen, die man liebt, wissen zu lassen, dass man sie liebt; und schweren Zeiten mit Umarmungen und Lachen zu begegnen." 😭🖤

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->