„How I Met Your Mother“: Stars, die verstorben sind

Unter den “How I Met Your Mother”-Fans ist Schauspieler Ron Nicolosi bekannt als Kameramann Mike. Er gehörte zu den nicht besonders hart arbeitenden Kolleg*innen von Robin Scherbatsky bei ihrer News-Sendung. Von Staffel 2 an war Mike fester Bestandteil von Robins Team – seinen letzten Auftritt hatte er in Folge 17 von Staffel 8, war also fast bis zum Ende am Start! Tatsächlich war „How I Met Your Mother“ die Serie, bei der Nicolosi am längsten dabei war. Viele seiner Kolleg*innen meldeten sich nach seinem Tod im Alter von 62 Jahren über Social Media zu Wort. „Die ‚How I Met Your Mother‘-Familie hat heute ein wundervolles Mitglied unserer Gemeinschaft verloren. Ron Nicolosi, eine wundervolle Seele, die uns zu früh verlassen hat“, schrieb Co-Creator Craig Thomas bei Twitter.