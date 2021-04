„House of the Dragon“: Fans hassen diese Rolle

„House of The Dragon“ beginnt

Das Prequel zu “Game of Thrones” steht in den Startlöchern! „House of the Dragon“ startete kürzlich mit der Produktion und die Fans sind – zumindest teilweise – begeistert. Immerhin bedeutet das, dass „Game of Thrones“ endlich zurückkehrt! Nur eben mit anderen Schauspieler*innen, anderer Story und sowieso. Das ist auch notwendig, wenn man sich anschaut, mit wie viel Hass die Fans auf Posts zu der alten Serie reagieren. 😬 Allerdings scheinen einige Leute aktuell beim Thema „Game of Thrones“ ohnehin so gar nicht zufriedenzustellen zu sein. Denn auch ein bestimmter Schauspieler stieß bei den Fans der Buchreihe auf Ablehnung …

#NotMyDaemon

Wer den Zorn der Fans abbekommt? Niemand anderes als Matt Smith, bekannt für seine Rolle als „Dr. Who“ und Prinz Phillip in „The Crown“. Der Darsteller wird in der kommenden Serie die sehr wichtige Rolle von Prinz Daemon Targaryen spielen, Seite an Seite mit Kollegin Emma D’Arcy, die seine Nichte/Frau (ja, so eine Serie ist das, wir sind von „Game of Thrones“ ja auch schon einiges gewohnt 🤣) Prinzessin Rhaenyra Targaryen spielen wird. Ein paar Fans freuen sich schon sehr darauf, Smith als Drachenreiter sehen zu können. Andere sind eher … verhalten. Für manche sei Smith „nicht Targaryen genug“ – was genau das auch immer heißen mag! 😉 Klar, Smith hat keine weißen Haare und lila Augen, aber die hatte Emilia Clarke ja auch nicht (sie spielte Daenerys).

Dabei wird Smith in seiner Rolle noch so wichtig sein! Der Autor der Buchreihe, R.R. Martin, hat ebenfalls verraten, dass sein absoluter Favorit unter den Targaryens nicht etwa Daenerys oder Jon Schnee sei, sondern ganz klar Prinz Daemon! Er wird seine Frau Rhaenyra in der Geschichte unterstützen, Anspruch auf den Thron (da haben wir ihn wieder) zu erheben – das wird zum „Tanz der Drachen“ führen, bei dem 10 (!!!) Drachen der Targaryens sterben werden. Oh wow, es war schon krass, zweien beim Sterben zusehen zu müssen. Und wir für unseren Teil warten ab, bis Smith in voller Montur ist. Schauspielerisch hat er uns schon längst überzeugt und wenn die Perücke sitzt, wird er auch wie ein echter Targaryen aussehen. 😊

