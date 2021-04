Neue "Game Of Thrones"-Serie: Produktion von "House Of The Dragon" startet

"Game Of Thrones": Vorgeschichte wird zur neuen Serie

"Game Of Thrones" kehrt zurück und verkündet den Produktionsstart der neuen Serie! Nachdem das Ende der beliebten Serie so enttäuschend war, dass sogar Fans von Shawn Mendes ihn vor "Game Of Thrones" gewarnt haben, gibt es einiges wiedergutzumachen. Vor einigen Stunden verkündete der Sender HBO, dass die Produktionen für eine neue Serie begonnen haben: "House Of The Dragon" soll die Vorgeschichte zu "Game Of Thrones" sein und basiert auf der Buch-Reihe von George R.R. Martin "Fire & Blood", welche 300 Jahre vor den Ereignissen in GOT spielt und die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt – also ihren Aufstieg und Fall.

NETFLIX: DIE TRAURIGSTEN SERIEN-TODE

Produktion von "House Of The Dragon" gestartet

Verkündet wurde die Neuigkeit von HBO über Twitter, die ein Foto der ersten Leseprobe des Drehbuchs zu "House Of The Dragon" veröffentlichten und damit auch schon einige Mitglieder des Casts enthüllten: Paddy Considine (The Outsider), Olivia Cooke (Bates Motel), Matt Smith (The Crown), Emma D’Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best und Sonoya Mizuno. Die erste Staffel der neuen "Game Of Thrones"-Serie soll insgesamt 10 Folgen haben und 2022, also nächstes Jahr schon erscheinen. Fans sind auf jeden Fall schon seeeehr gespannt, was sich die Produzenten der Serie einfallen lassen. In Deutschland wird "House Of The Dragon" sehr wahrscheinlich, wie zuvor schon "Game Of Thrones", auf Sky zu sehen sein. Wir verraten euch hier, die bisher bekannte Rollenverteilung:

Paddy Considine spielt König Viserys Targaryen

Olivia Cooke spielt Alicent Hightower,

Emma D’Arcy ist Prinzessin Rhaenyra Targaryen

Matt Smith ist Prinz Daemon Targaryen

Rhys Ifans als Otto Hightower

Steve Toussaint wird Lord Corlys Velaryon, auch bekannt als Sea Snake. Er wird später die Rechte Hand von Königin Raenyra Targaryen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->