Harter Schicksalsschlag für Summer Cem

Die momentane Situation ist für uns alle sicherlich nicht ganz so easy. Das Leben wird aufgrund der Corona-Krise komplett auf den Kopf gestellt und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Einen hat es dabei nochmal krasser getroffen: Deutsch-Rapper Summer Cem kann aufgrund eines Brands in der harten Zeit keine Zuflucht zu Hause finden, sondern ist von heut auf morgen Obdachlos. 😱😔

Summer Cem teilt Fans auf Instagram Schock-Nachricht mit

Bereits letzte Woche teilte Kumpel Farid Bang immer wieder auf Instagram mit, dass Summer Cem zurzeit zu den wohl reichsten Obdachlosen der Welt gehöre. Viele Fans gingen dabei davon aus, dass der Rapper immer wieder unterwegs sei und sich deshalb kaum noch zu Hause aufhält. Doch dass dahinter eine super traurige Story steckt, damit hatte wohl niemand gerechnet. In seiner Instagram-Story teilte Summer Cem, der letztes Jahr noch mit Raf Camora live zu sehen war jetzt mit, dass er sein Haus, indem er zuvor gewohnt hat, derzeit wegen eines Brands nichts mehr bewohnen kann.

Summer Cem verliert durch Brand sein zu Hause

„Nachdem mein Bruder Farid irgendwann gepostet hat, Summer Cem, der reichste Obdachlose habe ich sehr viele Fragen bekommen, was es dann auf sich hat mit dem Obdachlosen-Lifestyle und ich klär mal kurz auf“, so der Rapper. Anschließend sah man ein brennendes Haus. Krass! Zum Brand führte dabei scheinbar eine nicht richtig ausgemachte Zigarette, wodurch ein Aschenbecher Feuer fing. Der Rapper wurde anschließend mit den anderen Bewohnern in einem Hotel untergebracht. Wann er wieder in seine eigenen Vierwände einziehen kann, ist dabei noch unklar. Wir hoffen, dass sich der Rapper von diesem Schock schnell erholt und dass es ihm und seiner Familie trotz diesen schrecklichen Umständen gut geht.

