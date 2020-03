Fler greift Kamermann an

Der Fernsehsender RTL wirft Fler vor, einen Kameramann attackiert und eine Platzwunde verpasst zu haben. Der Auslöser: Eine Reporterin des TV-Senders soll den Berliner Rapper kuz vorher auf einen Instagram-Streit angesprochen haben. Dazu machten sie scheinbar seinen Standort auf Instagram auskundig und überraschten ihn beim Shopping-Trip mit seiner weiblichen Begleitung. Darauf hatte der Berliner allerdings keinen Bock – und nach einem kurzen Wortaustausch soll Fler dann den Kameramann ohne Vorwarnung verprügelt haben. Durch einen Faustschlag ins Gesicht, zog dieser sich dadurch wohl eine Platzwunde zu und musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Als die Polizei eintraf um einzelne Personalien aufzunehmen, sei Fler allerdings schon über alle Berge gewesen, so der TV-Sender.

Fler äußert sich öffentlich zum Angriff

Kurz nachdem RTL am selben Tag die Vorwürfe gegen den Rap-Star publik machte, meldete sich Fler persönlich auf Twitter mit folgenden Worten zu dem Vorfall:

Fler kritisierte, dass RTL diese Umsände nicht nannte und behauptet, der Sender würde Unwahrheiten verbreiten. Twitter @fler

Fler äußert sich zur Prügel-Aktion vor Louis Vuitton

Kurz nach Flers erstem offiziellen Statement folgte dann ein weiterer Post von Fler, in dem er den Vorfall genauer beschrieb. Hier schildert er seine Sicht der Dinge: „Als ich den Louis-Store mit meiner Freundin verließ, gingen die zwei Männer und die Reporterin auf mich zu. Das sogenannte ’spontane Interview‘ war typisches ‚an den Pranger Stellen der Boulevard-Presse‘. Dass man meinen Standort über meinen Insta-Post festgestellt hat, um mich dann abzupassen, hat mit Spontanität wenig zu tun. Bevor es zwischen mir und den 2 Männern überhaupt zu einem Streit kam, wurde die Reporterin mehrmals von mir gebeten, mich und besonders meine Freundin nicht zu filmen…von Persönlichkeitsrechten scheint RTL nicht viel zu halten! Als ich die Kamera runter geschlagen habe, griffen mich beide an. Der 1. Vogel musste nur ins Krankenhaus wegen einem Cut, der 2 konnte noch cool mit den Polizisten 3 Stunden da rumhängen. Die Dame die mich interviewen wollte, ließ Ihre Kollegen einfach links liegen und verschwand in einem Hauseingang. Das bei dem ganzen Geschehen eine Frau an meiner Seite war, hat RTL auch nicht gestört. #unhatewomen“

Flers Schlägerei: RTL postet Beweisvideo

Der TV-Sender stellte vor wenigen Stunden ein Beweisvideo online, das den Vorfall zeigt. Auch dazu gab Fler ein erneutes Statement auf Instagram ab:

Wir sind mal gespannt, was aus dem Vorfall wird, und ob sich Fler vor Gericht beweisen muss. Bis dahin können wir abwarten, ob sich der Netz-Streit abkühlt, oder ob sich RTL und Fler weiter anfeinden.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!