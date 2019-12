Raf Camora: Live mit Apache 207

"Palmen aus Plastik"-Star Raf Camora verkündete vor Kurzem, dass nach seinem letzten Album "Zenit" endgültig Schluss ist – doch noch nicht ganz! Jetzt wurde angekündigt, dass er seine Rap-Kollegen Summer Cem und KC Rebell auf ihrer Tour unterstützen wird. Auch mit dabei: "Roller"-Rapper Apache 207! KC Rebell und Summer Cem geben im Sommer 2020 mehrere Konzerte im Rahmen ihrer "Maximum Season"-Tour. Auf jedem der fünf Konzerte bekommen sie Support von einem ihrer Rapper-Freunde. In Ludwigsburg mit dabei: Raf Camora! Beim Konzert in Köln werden die beiden von Mega-Newcomer Apache 207 unterstützt.

KC Rebell & Summer Cem: Tour mit prominentem Support

Außer Raf Camora und Apache 207 weden in der Zukunft noch zwei weitere Rapper als Support-Acts von Summer Cem und KC Rebell bekannt gegeben … Für Hip Hop-Fans heißt es jetzt also: Abwarten und hoffen! Hier siehst du die Ankündigung auf Instagram von Rapper KC Rebell:

RAF Camora: "Zenit RR"

Am 10. Januar veröffentlicht Raf Camora noch die "RR -Version" seines letzten Albums "Zenit". Die freie Zeit nutzt er nun außerdem, um seine Bucket-List abzuarbeiten, wie er uns im Interview verrät: "Ich will die Route 66 entlangfahren und den Jakobsweg gehen - allein und ohne Handy", so der Wiener. Schon im Februar erfüllte sich RAF Camora seinen größten Traum! Nun wird er die Zeit nutzen, um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Komplett wird sich der 35-Jährige aber nicht aus dem Rap-Business verabschieden. Er bleibt weiterhin als Manager und Produzent der deutschen Rap-Szene erhalten.

