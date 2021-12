„Harry Potter“: Dieses Geheimnis kannte nur einer!!

Alan Rickman begeisterte als Prof. Snape

Schon bald dürfen wir die langerwartete „Harry Potter“-Reunion anschauen, von der es bereits ein erstes Foto gibt.

Leider werden nicht alle ehemaligen Schauspieler*innen bei der Wiedervereinigung dabei sein können, denn manche der Stars sind inzwischen leider verstorben. Dazu gehört auch der Schauspieler Alan Rickman, der in seiner Rolle als Prof. Severus Snape die Zuschauer*innen und Kritiker*innen begeistert hat! Tatsächlich war er auch der einzige Schauspieler, der wusste, wie es mit seiner Rolle weitergehen würde – und das bereits seit dem ersten Teil der Reihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen“! Das hat allerdings auch dazu geführt, dass er seine Kolleg*innen manches Mal ein wenig irritiert hat … 😂

„Was machst du da?“

Während Fans (und die Darsteller*innen und alle Beteiligten an den Filmen) erst im siebten Buch erfuhren, dass Snape eigentlich die ganze Zeit über ein Doppel-Agent war, der Harry Potter mit dem Leben beschützte, wusste Rickman das schon sehr viel länger! Nicht einmal Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden „Harry Potter“-Filme, war eingeweiht, was die Dreharbeiten sehr interessant machte. „Er hat es Chris nie verraten, er hat es niemandem jemals verraten“, erinnert sich Schauspieler Daniel Radcliffe im Gespräch mit Gary Oldman, die sich beide für die „Harry Potter“-Reunion für ein Gespräch trafen.

Da Rickman mehr Informationen über Snape hatte als Columbus selbst, brachte er „winzig kleine Eigenheiten“ in seine Rolle ein. Columbus sprach über die Dreharbeiten in einem Interview mit The A.V. Club. Er kam nach Szenen damals auf ihn zu und fragte: „Was machst du da?“ und Rickman antwortete: „Oh, das wirst du wissen, wenn du das siebte Buch gelesen hast.“ Columbus antwortete daraufhin: „Nun, ja, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich führe beim ersten Film Regie.“ Als er dann aber Jahre später das siebte Buch las, realisierte Columbus, wie „brillant“ Rickmans Entscheidungen damals waren.

