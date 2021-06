"Harry Potter": Dieser Darsteller wäre wieder dabei!

Die Darsteller*innen bei „Harry Potter“ haben sehr unterschiedliche Erinnerungen an ihre Zeit am Set. Manche mussten zu ihrer Rolle in der Fantasy-Filmreihe regelrecht gezwungen werden! Andere könnten sich vorstellen, ihre Rolle noch einmal in einem theoretischen neunten Teil zu spielen. Allerdings unter sehr bestimmten Bedingungen! Und wieder andere, wie Tom Felton, würden keine Sekunde zögern und würden sogar andere Rollen übernehmen, solange sie nur wieder nach Hogwarts zurückkehren dürften!

“Harry Potter”: Wer verdiente am meisten?

„Ich nehme jede Chance an, wieder ein Malfoy zu sein!“

In einem Interview mit People sprach der Kinderstar über seine mögliche Zukunft im gigantischen „Harry Potter“-Franchise. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, jemals wieder die Rolle von Draco Malfoy zu übernehmen, antwortete der Schauspieler ohne langes Zögern: „Wenn du mich fragst, ob ich mein Haar wieder blond färben würde, um Draco zu spielen, dann absolut und ohne jeden Zweifel!“ Er wäre sogar der Idee gegenüber offen, seinen Vater Lucius Malfoy zu spielen, falls es zum Beispiel um ein Prequel gehen würde. „Jede Chance, wieder ein Malfoy zu sein, würde ich dankend annehmen“, so Felton. Wenn sie nur alle mit so viel Enthusiasmus bei der Sache wären, dann hätten wir den neunten Teil von „Harry Potter“ schon längst im Kasten! 🤣

Es sieht nicht danach aus, als würde Felton bald wieder ein Malfoy sein

Bei aller Begeisterung, die Felton für die Chance, wieder einen Malfoy zu spielen, hätte (und wir mit ihm!): Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde sich dieser Wunsch so bald erfüllen. „Harry Potter“ ist eine abgeschlossene Geschichte. Gut, inzwischen gibt es eine Art Fortsetzung, nämlich „Harry Potter und das verwunschene Kind“, das allerdings nur als Theaterstück und Buch. Und hier sind die Schauspieler*innen schon lange gesetzt, keine Chance also für Felton, noch eine Rolle einzusacken! Da gibt es natürlich immer noch die Gerüchte um eine mögliche „Harry Potter“-Serie – und wer anderes als Felton wäre für die Rolle von Lucius Malfoy geeignet? Wir würden es feiern!