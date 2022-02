"Harry Potter"-Darstellerin: "Sie hat mir das Leben gerettet"

Viele lieben das "Harry Potter"-Universum und sind seit einigen Jahren "Potterheads". Auch wenn die Bücher und die Filme bereits länger auf dem Markt sind, so werden immer wieder neue "Harry Potter"-Geheimnisse aufgedeckt.

"Harry Potter"-Schauspielerin packt aus

Die Stars des Franchise sprechen immer wieder über den damaligen Stress am "Harry Potter"-Set, über rassistische Hate-Angriffe und vieles mehr. Aber auch bevor die Kinderstars unter enormen Druck standen, gab es Probleme. Schauspielerin Evanna Lynch, die die Rolle der Luna Lovegood verkörperte, verdankt ihr Leben der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. Doch was ist passiert?

Ihre Rolle hat sie gerettet

Evanna Lynch sprach darüber, dass "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling ihr das Leben gerettet hat. Mit 11 Jahren hatte Evanna eine extreme Essstörung und nur das Flüchten in die "Harry Potter"-Welt gab ihre Freude und Hoffnung. Sie war als Kind sehr oft im Krankenhaus und fing an J.K. Rowling Briefe zu schreiben. Die Autorin schrieb ihr zurück und die beiden wurden tatsächlich Brieffreunde.

Als dann die Schauspieler*innen für "Harry Potter und der Feuerkelch" gecastet wurden, hat Evanna ihr Glück probiert. Zu diesem Zeitpunkt war sie 14 Jahre alt. Ihre Passion und ihre Leidenschaft für "Harry Potter" waren natürlich ein großer Vorteil und Evanna war schon von Anfang in die Rolle der Luna Lovegood verliebt. „Luna hat mich besonders inspiriert, weil ich denke, dass viele meiner Probleme darauf zurückzuführen sind, dass ich mich komisch fühlte, und sie hat mir gezeigt hat, dass das in Ordnung ist komisch zu sein“, so die Schauspielerin. Ihre Passion hat ihr die Rolle eingebracht und dafür ist sie bis heute dankbar. 🙏🏼

