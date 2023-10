Halloween Geister-Storys 👻: Stars erzählen ihre Spuk-Erlebnisse

Auch Ari hat auf dem Friedhof eine böse Macht gespürt, als sie sich dem Gelände näherte: „Mir wurde plötzlich sehr schlecht“, so die Sängerin in dem Interview, „Alles fühlte sich so böse an. Außerdem roch es nach Schwefel und im Auto war eine Fliege – alles Anzeichen eines Dämons.“

Das war Ariana zu viel: „Ich hab das Fenster runter gelassen und mich bei den Geistern entschuldigt. Dann hab ich noch ein Foto von dem Friedhof gemacht – und darauf waren drei Gesichter zu sehen.“

Ari wollte das Bild an ihren Manager schicken, aber „es funktionierte nicht!“ Als Ariana dann schaurige Dinge passierten, löschte sie das Bild. „Ich wollte schlafen und hörte lautes Poltern neben meinem Bett“, so Ariana im Interview, „Als ich die Augen öffnete, hörte es auf. Wenn ich sie wieder schloss, hörte ich Flüstern und rote Umrisse blitzten hinter meinen Augenlidern auf. Dann saß da plötzlich ein schwarzer Schatten an meinem Bett.“

Auch eine Freundin soll diese Erlebnisse in der Nacht gehabt haben…