Halloween: Die gruseligsten Film-Puppen aller Zeiten

Chucky ist die wahrscheinlich bekannteste Mörderpuppe aller Zeiten. Mithilfe eines Voodoo-Zauberspruchs hat sich der Serienmörder Charles Lee Ray seinen Geist kurz vor seinem Tod in die Puppe des sechsjährigen Andys transferiert hat. Die Puppe geht auf Jagd und ermordet einen Menschen nach dem anderen. Ganz schön gruselig, aber durch einige sardonische Sprüche (die es sogar in Videos der Top 10 der lustigsten Chucky-Momente schafften), können wir die Puppe nicht ganz so ernst nehmen… Es gibt weitaus gruseligere Puppen.