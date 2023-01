"Ginny & Georgia" Staffel 2: Streit um diesen Mord!

"Es war offensichtlich eine große Diskussion. Das ist der Punkt, an dem Georgias Weltbild ein wenig eingeschränkt ist. Dass Cynthia den Antrag von Gil blockiert hat, ist vielleicht die netteste Tat, die je jemand für sie getan hat. Mit anderen Worten: Georgia hatte das Gefühl, dass sie im Gegenzug etwas für Cynthia tun musste", so Brianne Howey über den Mord an Tom Fuller. Sie fährt fort: "Dies ist, wirklich aus tiefstem Herzen, Georgias Art, sich für den Gefallen zu revanchieren. Du hast mich aus meinem Elend befreit, wie kann ich dir helfen, dich aus deinem Elend zu befreien?" Und auch die Verhaftung von Georgia, ist ein gutes Ende, findet die Schauspielerin: "Ich denke, es ist perfekt. Sie lässt endlich ihren Schutz fallen und denkt: ‚Ich bin wirklich froh, dass das alles funktioniert‘, und natürlich fällt dann der zweite Schuh. Georgias Leben wird ständig auf den Boden der Realität zurückgeholt. Das ist der Grund, warum Georgia so ist, wie sie ist, und warum sie so denkt, wie sie denkt. Sie wusste, es war zu schön, um wahr zu sein." Bis wir erfahren, ob Georgia des Mordes an Tom für schuldig befunden wird oder nicht, müssen wir uns wohl noch bis zur dritten Staffel von "Ginny & Georgia" gedulden.