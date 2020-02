Emma Chamberlain

US-YouTuberin Emma Chamberlain zeigt neben jeder Menge Quatsch-Content auch die wahren Seiten des Lebens: Wir erleben sie fröhlich, traurig, ungeschminkt – und vor allem mit großer Klappe! Bei Instagram bekommen wir einen echten Einblick in ihr Leben und lachen uns über ihre sarkastische, verrückte Art und ihre große Klappe schlapp. Geheimtipp: Auch bei TikTok solltest du ihr dringend mal folgen, falls du es noch nicht tust! So heißen die Stars auf TikTok.

Wana Limar

Rap-Einlagen, pseudo-eingebildete Captions und jede Menge Ironie: Wana Limar nennt sich selbst gerne "Werner" und ist quasi der Sarkasmus in Person! Ihre Bio? "breitgebaut, braungebrannt,100kilo hantelbank" – mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Folg' ihr einfach und überzeug dich selbst von ihrem verrückten Humor! 😃 Auf Wana Limars Instagram-Account gibt's jede Menge Unterhaltung, Mode und Quatsch-Content, aber auch ernsthafte Themen, wie zum Beispiel ihre Hilfsorganisation "Visions for Children e.V." Ihre Arbeit dort konzentriert sich auf die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern insbesondere in Krisenregionen. Humor und Engagement – eine bessere Kombi gibt's kaum! Wana zeigt, dass es cool ist, auf Instagram auch mal etwas anderes zu posten, als den üblichen Einheitsbrei. Darum geht's auch bei unserer Aktion #FollowYourself: Hier erfährst du über die Kampagne von BRAVO und Instagram!

Uwe Baltner

Dieser Instagram-Daddy ist der Knaller: Mit seinen Selfie-Videos, in denen er im Auto singt, begeistert der deutsche Unternehmer Uwe Baltner nicht nur seine Abonnenten, sondern auch Promis. Über 1,6 Millionen Follower hat er auf seinem Account bereits gesammelt – darunter viele deutsche Rapper und Promis wie Rihanna, Pamela Reif und Jake Paul! „So klingt das halt, wenn jemand einfach so lossingt“, sagt er dazu – herrlich!

Diplo

So viel Selbstironie und Fun gibt’s auf keinem anderen Star-Account: Major-Lazer-DJ Diplo zeigt uns mit seinem trockenen, sarkastischen Humor, dass man sich selbst und das Leben nicht so ernst nehmen soll! Stars wie Joe Jonas zählen zu seinen größten Fans. Bei der heimlichen Hochzeit von Joe Jonas und Sophie Turner trat der tollpatschige Diplo auf Instagram übrigens ein Fettnäpfchen und begleitete die Feier live im Netz – da war sie dann nicht mehr ganz so heimlich … 😅

David Dobrik

In vier Minuten und 20 Sekunden sorgt David Dobrik auf YouTube dafür, dass du dich mal ganz kurz fallen lassen und mitlachen kannst! Egal, ob er mit seinen Freunden abfeiert oder Luxus-Autos verschenkt: Seine Videos strotzen vor guter Laune! Das feiern auch Stars wie Kendall Jenner, Justin Bieber – mit dem der YouTube-Star erst kürzlich ein Video drehte – und Madison Beer. Und auch auf Instagram ist David bekannt für die lustigsten Stories und Postings ever! Seine verrückteste Aktion: Er heiratete die Mutter seines besten Freundes, um ihn dissen zu können. LOL!