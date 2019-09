FollowYourself – die Kampagne von BRAVO und Instagram!

Wir alle folgen Menschen auf Instagram, die wir nicht persönlich kennen. Klar, ist ja auch das Tolle daran, dass wir am Leben anderer teilnehmen können, auch aus weiter Ferne. Wunderschöne Gesichter, mega coole Klamotten, abgefahrene Food-Kreationen, atemberaubende Reise-Pics und lustige Stories – wir lieben es! Und verteilen mega gern Likes und Komplimente. Ob "Ich finde dich toll", "super schön", "Love it!!!!" oder zwölf Herzchen, jeder Creator auf Instagram freut sich, wenn er oder sie die Community mit inspirierenden Posts happy macht.

"Ich wäre so gern wie du?" Nein!

Wenn man aber in den Kommis "Ich wäre so gern wie du!" liest, denkt man sich - Moment mal, so war das aber nicht gemeint. Dass man anderen folgt und sie vielleicht auch ein bisschen bewundert, ist total okay. Aber es soll Spaß machen – und nicht dazu führen, dass man sich selbst weniger attraktiv oder sein Leben uninteressant findet. Das ist super wichtig! Du bist du, und das ist gut so! Viele Stars wissen, wie groß die Gefahr ist, sich andere nicht nur zum Vorbild zu nehmen, sondern am liebsten sein Leben mit ihnen tauschen zu wollen. Manche von ihnen konnten sich selbst trotz ihrer eigenen Berühmtheit nicht von solchen Vergleichen lösen! Deshalb unterstützen Web-Stars wie Jette, jolina_marie_l, Lisa-Marie Schiffner, Die Lochis und lea von looskanal die Kampagne #FollowYourself von BRAVO und Instagram.

"Das bin ich und das will ich?" Ja!

Sei DU – das steht dir am besten! istockphoto

Kern der Kampagne #FollowYourself ist es, sich selbst treu zu bleiben, sich nicht für andere zu verstellen, das Bewusstsein für das eigene „ICH“ zu schärfen. Wir wollen Teens stärken, zu sich selbst zu stehen und sich so gut zu finden, wie sie sind. Denn jeder Mensch ist individuell und einzigartig. Ob mit blonden Haaren, dunklen oder gar keinen, mit Handicap, Migrationshintergrund, besonderen Eigenarten oder kleinen Schönheitsfehlern: Versuch nicht jemand anderes zu werden. Folge, wem du willst, aber bleib du selbst.

Werde aktiv und mach selbst mit!

Folge @bravomagazin auf Instagram und schau dir an, was alles passiert. Am Sonntag, den 22. September findet auf der GLOW in Berlin von 16 bis 16.30 Uhr ein Panel mit looskanal, jolina_marie_l & lisamarie_schiffner statt. Schau dir im Interview mit Laura von BRAVO und Tilda von Instagram an, was deine Web-Stars zu sagen haben! Sich selbst zu finden, ist für Jugendliche immer schon eines der aktuellsten und schwierigsten Themen gewesen und untrennbar mit der Frage verbunden, wie man seine Zukunft gestalten will. Sei dabei! #FollowYourself ...