Elon Musk schießt gegen Justin Bieber und Taylor Swift

Elon Musk und sein Reichtum

Er ist der reichste Mensch der Welt. Seit letzter Woche ist er zudem der größte Aktionär von Twitter: Elon Musk, "Tesla" und "SpaceX"-Chef.

Im Anschluss an den Kauf der Börsenanteile hat der Milliardär die Plattform Twitter genauer betrachtet – und regt sich nun über einige prominente User*innen auf…

Elon Musk über Justin Bieber & Taylor Swift

Musk bezieht sich dabei auf eine Statistik mit den zehn User*innen, die am meisten Follower*innen haben. Aufgelistet sind neben Justin Bieber auch Katy Perry, Rihanna und Taylor Swift. Doch sorgen diese Stars dafür, dass Twitter ausstirbt?

Wenn man Musk anhört, vermutlich schon. Denn z.B. Justin Bieber (Zweiter im Ranking um die Follower*innenzahlen), habe im gesamten Jahr 2022 erst einen einzigen Tweet verfasst. Und Taylor Swift (Platz 6) in den letzten drei Monaten gar keinen! Kann das sein!? Musk scheint zumindest schockiert zu sein und richtet nur wenig später eine Umfrage an seine eigenen Follower*innen (er belegt übrigens Platz 8 im Ranking), ob Twitter in Zukunft sterben würde.

Dunkle Gedanken, die er da schon wieder hat... So kurz, nachdem Elon Musk das Ende der Erde vorausgesagt hat 🤭

