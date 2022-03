Elon Musk vs. Putin Zweikampf: Runde 2! Antwort aus Russland!

Elon Musk fordert Putin heraus

Gerade erst forderte Tesla Chef Elon Musk den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf Twitter zum Zweikampf heraus. Der Einsatz: Der Gewinner bekommt die Ukraine. Bisher gab es keine Antwort aus Russland! Das hat sich nun geändert.

_______

WAS ANDERE INTERESSIERTE:

_______

Russland antwortet Elon Musk

Elon Musks Tweet gingen binnen Stunden um die Welt. Und natürlich kam die Herausforderung zum Duell auch in Russland an.

Geantwortet hat nun: Dmitri Rogosin – kein Niemand, sondern der aktuelle Leiter der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos. Der Putin-Vertraute hatte im Rahmen des schrecklichen Ukraine-Kriegs bereits damit gedroht, die internationale Raumstation ISS abstürzen zu lassen!

Auf Twitter schrieb der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Russlands nun an Musk ein Zitat aus dem Märchen „Tale of Priest and of his Workman Balda“ von Alexander Pushkin, dass sich wie folgt übersetzen lässt:

„Du kleiner Teufel bist zu jung, um es mit mir aufzunehmen. Das wäre Zeitverschwendung. Versuch es bei meinem Bruder!“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Elon Musk lässt nicht locker

Auch wenn viele Fans sehr überrascht von Musks Herausforderung sind – das SpaceX- und Telsa-Genie scheint es ernst zu meinen und lässt nicht locker! Seine Antwort an Rogosin ist – wie man es von Musk kennt – hartnäckig: „Ich sehe, Sie sind ein harter Verhandlungspartner“, schreibt Musk.

Anschließend folgt ein Meme: Putin auf einem Bären reitend. Musk mit einem Flammenwerfer und der Satz: „Wähle deinen Kämpfer!“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Musk will also weiter gegen Putin antreten und ergänzt: „Er (Putin, Anm. d. Red.) kann auch seinen Bären mitbringen!“Der Tesla Chef schreibt weiter: "Und wir sollten einen Buch-Club gründen" und zitiert aus Fjodor Dostojewski: „Ein Narr mit Herz und ohne Sinn ist genauso unglücklich wie ein Narr mit Sinn und ohne Herz."

Dmitri Rogosin (l.) antwortete Elon Musk auf seinen Duell-Tweet an Putin (M.) ALEXEY DRUZHININ // getty images

Rogosin will sich nicht geschlagen geben und schreibt: "Elon, geh von der Toilette runter, dann reden wir." – Dabei bezieht er sich auf einen Tweet von Musk von 2021, in dem Musk schrieb, dass mindestens die Hälfte all seiner Tweets auf dem Klo geschrieben würden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Musk vs. Putin: Chancen-Check

Tatsächlich rechnen die meisten (auch Musk-Fans)in einem Duell Putin die besseren Chancen aus. Immerhin ist das Staatsoberhaupt Russlands ein Ex-Spion des KGB und ein Judo-Ass.

_______

MEHR ZUM THEMA:

_______

Aber auch Musk ist nicht zu unterschätzen! So hat er in vergangenen Interviews erklärt, dass er Erfahrungen in Taekwondo, Karate, Jiu-Jitsu und Judo hat. Wie umfangreich Musks Können ist, ist aber unklar.

* Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->