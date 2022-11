"Elite": Alle Infos zu Staffel 7

"Elite" Staffel 7: Start

Gute Nachrichten für alle "Elite"-Fans: Bevor Staffel 6 auf Netflix überhaupt veröffentlicht wurde, hat der Streaming-Anbieter die Serie bereits um eine weitere Staffel verlängert. Die Nachricht wurde bereits am 25. Oktober 2022 über den offiziellen "Elite"-Account bekannt gegeben – gleichzeitig wurden auch schon die neuen Darsteller*innen in einem Video vorgestellt. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Arbeiten an Staffel 7 bereits angefangen haben oder zumindest kurz vor Beginn stehen. Bis wir die neuen Folgen dann sehen, müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Die Wartezeiten zwischen den "Elite"-Staffeln lagen bisher immer zwischen 7 Monaten und einem Jahr. Mit etwas Glück können wir Staffel 7 also vielleicht auch schon im Sommer 2023 sehen. 👀

"Elite" Staffel 7: Darsteller*innen

Wer genau auch in den neuen Folgen von "Elite" wieder dabei sein wird, ist bisher noch unklar. Bisher bestätigt wurden nur:

Omar Ayuso als Omar Shanaa und

und Nadia Al Saidi als Sonia

Neu zum Cast hinzukommen werden:

Mirela Balic

Fernando Líndez

Gleb Abrosimov

Alejandro Albarracín

Iván Mendes und

und Maribel Verdú

Die genauen Rollen der neuen Darsteller*innen steht aber leider noch nicht fest.

"Elite" Staffel 7: Inhalt

Die Handlung von Staffel 7 ist bisher noch nicht unklar. Aber eins ist sicher: Die Schüler*innen der Las Encinas werden vor neuen Problemen und Mysterien stehen. Die lange Liste an neuen Schauspieler*innen deutet außerdem darauf hin, dass einige aktuelle Darsteller*innen nicht mehr dabei sein werden. Der Fokus könnte deshalb auch auf der Einführung und dem Kennenlernen dieser Charaktere liegen.

