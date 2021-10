Echte Horror Storys: 6 heftige Grusel-Erlebnis-Berichte

Faszination Horror

An Halloween will die ganze Welt Horror spüren – doch das wahre Leben hält sich nicht an Daten. Nein, das echte Leben lässt Horror Storys jeden Tag passieren.

Die Betroffenen haben meist wenig Spaß an Kontakten mit (vermeintlichen) Monstern oder Aliens – doch ihre Storys gehen um die Welt und ziehen tausende Menschen in den Bann.

Kein Wunder, denn auch wenn man nicht an Übersinnliches glaubt, allein der Gedanke, dass etwas passiert ist, das unerklärlich ist, lässt sogar Realisten ins Grübeln kommen.

Nur Fantasie – Oder echt passiert?

Hinter vielen Geschichten verbergen sich oft einfache Erklärungen. Manche Monster sind in echt „nur“ Tiere, die in irgendeiner Weise entartet sind. Oder Geister reine Einbildung, die durch strapazierte Nerven entstehen.

Doch hinter manchen Fotos und Storys verbergen sich Rätsel, die sogar Wissenschaftler*innen viele Fragezeigen über den Kopf zaubern.

Hier sind sechs Grusel-Erlebnis-Berichte von echten Menschen:

Auf dieser Horror Insel werden Puppen lebendig

Die Seele eines toten Mädchens wird von alten Puppen bewacht – doch beginnen ihr eigenes „Leben“ zu führen.

Hier geht's zur Story: Die Insel der lebenden Puppen

Wurm-Attacke im Auge

Die Szene könnte aus einem Horrorfilm sein: Eine Frau glaubt Würmer in ihrem Auge entdeckt zu haben – der Beginn eines gruseligen Leidensweges!

Hier geht's zur Story: Ich habe Würmer im Auge!

Mysteriöser Vampir auf Dachboden

Ein Ehepaar zieht in ein altes Haus. Der Dachboden: total zugemüllt. Doch was sie in einer Kiste finden, wird ihr Leben auf den Kopf stellen!

Hier geht's zur Story: Der Vampir auf dem Dachboden

Ratten Monster versteckt in Kanalisation

Es sollten ganz normale Reinigungsarbeiten in der Kanalisation sein – doch die Arbeiter finden dabei ein Wesen, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt!

Hier geht's zur Story: Ratten-Monster versteckt sich in Kanalisation

Die Affen des Todes

Auf einer geheimen Insel leben Affen befreit aus einem Versuchslabor. Ihr Reich betreten? Tödlich!

Hier geht's zur Story: Die Affen-Insel des Grauens

Der Alien Junge vom Mars

Ein Junge behauptet kein Mensch zu sein – sondern vom Mars zu kommen. Und seine Story klingt echt – zu echt, um wahr zu sein?

Hier geht’s zur Story: Ist dieser Junge wirklich ein Alien?