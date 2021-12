Dschungelcamp 2022: Jetzt startet die neue Staffel doch!

Dschungelcamp 2022 startet nach Problemen jetzt doch im Januar!

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans vom Dschungelcamp! Nach langem hin und her hat RTL jetzt verkündet, dass die neue Staffel jetzt doch stattfinden soll.

"'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' geht in Südafrika ab dem 21. Januar in die 15. Jubiläumsstaffel", heißt es auf Instagram. Hier wird gleich die erste Veränderung deutlich: Das Dschungelcamp findet 2022 nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Wegen der aktuellen Corona-Zahlen und Omikron-Fälle in dem Land war eine Zeit lang nicht ganz sicher, ob die beliebte Fernsehshow stattfinden kann. Ob die Teilnehmer*innen wieder an Kotzfrüchten knabbern müssen und wie die Dschungel-Prüfungen dieses Jahr aussehen, bleibt abzuwarten.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Diese Stars sind dabei

Es gibt jedoch noch mehr gute Neuigkeiten für die Dschungelcamp-Staffel 2022: Nicht nur die beiden Moderator*innen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden dabei sein, sondern auch Dr. Bob fliegt nach Südafrika, um die Kandidat*innen zu betreuen – juhu! Bisher stehen jedoch nur die ersten drei Stars fest: Filip Pavlović, der die Dschungelshow gewonnen hat, Lucas Cordalis und Harald Glööckler. Die anderen Teilnehmer*innen werden demnächst sicher noch bekannt gegeben. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft ab dem 21. Januar 2022 täglich ab 21:30 Uhr auf RTL. Auf RTL+ stehen alle Folgen vom Dschungelcamp zum nachträglichen Abruf bereit*.

