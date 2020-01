Bereut Elena Miras ihr Verhalten?

Seit Samstagnacht steht der Dschungelsieger fest: Prince Damien überzeugt die Zuschauer und sahnt die Dschungelkrone 2020 ab. An Tag 14 musste Drama-Queen Elena Miras ganz überraschend das Camp verlassen. Nachdem Elena eh täglich überlegt, das Camp zu verlassen, ist es für die ehemalige "Love-Island"-Kandidatin aber eh nicht so tragisch. Und sonderlich traurig sind die Camp-Bewohner auch nicht über Elenas Auszug, da sie in den ganzen 14 Tagen im Dschungelcamp keiner Konfrontation ausgewichen und regelmäßig ausgerastet ist. Doch von Reue keine Spur. Direkt nach dem Dschungel-Aus beteuert sie: „Ganz ehrlich? Ich würde alles genauso wieder tun, wie ich es gemacht habe. Ich bereue nichts von dem, was ich gesagt oder gemacht habe. Das wäre die falsche Einstellung. Es kann nicht jedem passen, was ich sage oder wie ich bin.“

Dafür entschuldigt sich Elena

Mit Mit-Camper und Ex Profiboxer Sven Ottke gerät Elena während der Zeit im Dschungelcamp allerdings besonders oft aneinander. Mit Emotionsausbrüchen und Kommentaren wie: „Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will! Krass! Mich muss niemand so abf***en am Morgen. Ich sage, was ich will. Kannst du mit jemanden anderen abziehen, aber nicht mit mir“ macht sich Elena bei Sven aber nicht unbedingt beliebt. Doch schon beim Dschungelcamp-Wiedersehen bereut die Schweizerin ihre Äußerung: „Erst mal will ich mich bei Sven entschuldigen. Ich glaube, meine Art ist manchmal ein bisschen drüber, ich denke manchmal nicht genug über mein Handeln nach. Sorry dafür", versucht sie sich zu rechtfertigen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!