RTL Dschungelcamp: So heftig wird Elena jetzt gehatetd!

Elena muss das Camp verlassen

Das war wohl selbst den Zuschauern zu viel. Ganz knapp vor dem Finale entschieden sie sich nämlich dafür, nicht mehr für die 27-Jährige anzurufen. Die Folge: Elena muss das Camp verlassen. Ganz kurz und knapp verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, dass die Reise für Elena vorbei ist. Zurück bleiben verblüffte Gesichter. Doch auch ein wenig Erleichterung dürfte mit im Spiel sein, denn Elena rastet in den letzten Tagen gefühlt im Sekundentakt aus.

Diese Ex-"Dschungelcamp"-Kandidatin ist genervt von Elena

Wegen ihrer kurzen Zündschnur und den ständigen Beleidigungen hatte Elena in den letzten Tagen für richtig miese Stimmung gesorgt und auch die Zuschauer sind mittlerweile richtig genervt von dem ständigen Elena-Drama. So haten einige Twitter-User drauf los: „Elena pocht immer darauf, dass man allen alles ins Gesicht sagen soll. Aber gleichzeitig rastet sie IMMER sofort aus, wenn man sie mit irgendwas ansatzweise Negativem konfrontiert. Unfassbar unangenehme Person.“ Und auch Ex-Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht meldet sich zu Wort. „Wer von sich selber behauptet, er hasse Lügen und Lästern, sollte es dann vielleicht besser machen. Dieses ständige ‚Alle haben Angst vor mir und trauen sich nicht, mir was ins Gesicht zu sagen‘ geht einem ja echt auf die Klicker. Auf dicke Hose machen und bei jedem Piep heulen“, schreibt sie auf Facebook. Besonders beliebt scheint sich Elena wohl durch das Dschungelcamp nicht gemacht zu haben. Ihren Dschungel-Abgang seht ihr auf TVNOW.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!