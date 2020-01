Zwischen diesen Campern kracht es im Dschungel

So langsam neigt sich das Dschungelcamp und der tägliche Wahnsinn dem Ende. Nach zwei Wochen Dschungelprüfungen, nur Reis und Bohnen, Insekten & Co. sind die Reserven bei allen Campern so ziemlich aufgebraucht und besonders Elena Miras ist die Zündschnur besonders kurz. Elena überlegt sogar kurzzeitig, ob sie die Show verlässt. Das sie sehr temperamentvoll ist, wissen die Zuschauer ja bereits, doch jetzt droht die gereizte Stimmung unter den Camp-Mitgliedern zu eskalieren. Elena ist nämlich extrem sauer, dass Ex-Profiboxer Sven Ottke einfach den Mund verbieten will, als sie sich im Gespräch bei Pirnce Damien darüber wundert, dass es bisher noch keine Konsequenzen für zahlreiche Regelverstöße gab.

Das lässt sich Elena nicht gefallen

Auf seinen Kommentar, dass sie sich mal entspannen soll, legt die 27-jährige los: "Was denn? Du kommst hier hin, wir reden, du mischt dich ein und gibt's deinen Senf dazu. Du hast gar nicht mitbekommen, um was es geht“, beschwert sie sich. Daraufhin kontert Sven nur: „Ich weiß, du willst wieder Konfrontation und so. Entspann dich mal!" Der Kommentar bringt bei Diva Elena das Fass zum überlaufen: „Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will! Krass! Mich muss niemand so abf***en am Morgen. Ich sage, was ich will. Kannst du mit jemanden anderen abziehen, aber nicht mit mir“, wütet Elena weiter. Ob sich Freund Mike Heiter wieder Sorgen um seine Elena machen muss? Quatsch! So schnell, wie sie sich aufgeregt hat, hat sie sich auch wieder beruhigt.

