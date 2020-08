„Drag Race“-Star stirbt mit 34 

„RuPaul’s Drag Race“: Chi Chi DeVayne ist tot

Traurige Nachrichten aus den USA: Der Reality-Star und Entertainer Zavion Michael Davenport ist überraschend verstorben. Als Drag-Queen Chi Chi DeVayne hatte der 34-Jährige vor allem durch seine Teilnahme an der mega-erfolgreichen TV-Show „RuPaul’s Drag Race“, in der auch schon Promis wie Miley Cyrus mitwirkten https://www.bravo.de/miley-cyrus-traegt-jetzt-bart-380796.html und sich sogar ein „Riverdale“-Star in eine Frau verwandeln ließ, 2016 große Bekanntheit erlangt und war seitdem zu einer festen Größe in der Szene geworden. Nun der Schock für die Fans! „Mit großer Trauer geben meine Familie und ich das Ableben meines geliebten Sohnes Zavion Michael Davenport bekannt“, heißt es in dem neuesten Posting auf Chi Chis Instagram-Account.

Chi Chi DeVayne litt an Autoimmunkrankheit

Vor wenigen Tagen hatte sich die Dragqueen noch selbst aus dem Krankenhaus gemeldet und ihren über 500.000 Followern mitgeteilt, dass sie wegen einer Lungenentzündung behandelt werden muss. „Betet für mich. Ich bin bald wieder da“, hatte sich Chi Chi optimistisch gezeigt, sich aber nicht mehr erholen können. Seit Längerem soll der Reality-Star an der Autoimmunkrankheit Sklerodermie gelitten haben, im Juli wurde Nierenversagen bei ihm vermutet. Was von alldem letztendlich zu dem viel zu frühen Tod mit nur 34 Jahren geführt hat, ist jedoch nicht bekannt. Wie Chi Chis Vater in dem Posting schreibt, sollen die letzten Worte der Dragqueen gewesen sein „Gebt niemals auf!“

RuPaul trauert um Chi Chi DeVayne

In den sozialen Netzwerken gibt es bereits unzählige Beileidsbekundungen. Auch RuPaul erklärte in einem Statement gegenüber „Entertainment Weekly“: „Mein Herz ist gebrochen. Ich bin so dankbar, dass wir ihre sanfte und schöne Seele erleben durften. Sie wird sehr vermisst, aber nie vergessen werden. Möge ihr gütiger und liebevoller Geist auf uns alle herabscheinen.“

