Miley Cyrus trägt jetzt Bart

Wow – mit diesem ungewöhnlichen Look hätten wir Miley Cyrus kaum wiedererkannt. Wir verraten euch, was dahinter steckt!

Diese Show macht GNTM Konkurrenz

Kommenden Montag (4. März 2019) startet auf dem amerikanischen Sender Logo TV die siebte Staffel "RuPaul's Drag Race". Ähnlich wie bei "Germany's Next Topmodel" kämpfen hier 14 Beauties um den Titel. Der kleine aber feine Unterschied liegt darin, dass die Kandidatinnen Drag Queens sind. Das besondere: Hier reicht es nicht einfach nur gut auszusehen. Die Drags müssen ihr Können mit singen, tanzen, schminken, Kostüme entwerfen und schauspielern demonstrieren.

Miley Cyrus wird zum Kerl

In der Jury sitzen jede Woche neue Gast-Juroren. Unter anderem: Demi Lovato, Jessica Alba, Melanie B, Ariana Grande und viele mehr bewerten die Drag Queens. Natürlich ist Miley Cyrus auch am Start. Denn wer könnte besser für Diversity einstehen als die schöne Künstlerin. Die "Wrecking Ball"-Interpretin hat sich etwas ganz besonderes überlegt, um die Drag Queens zu überraschen. Miley hat sich als Mann verkleidet und gibt darin eine ziemlich gute Figur ab. Also wir würden sie auf jeden Fall daten.

