Verhütung mit Tampons?

Kann man mit Tampons verhüten?

Nein, das ist unmöglich! Zwar kann ein Tampon etwas Sperma aufsaugen, doch für Millionen von winzig kleinen Spermien wäre es trotzdem kein Problem, in Richtung Gebärmutter zu schwimmen. Denn eine einzige Samenzelle reicht aus, um ein Ei zu befruchten. Außerdem: Durch die Bewegungen des Penis würde der Tampon viel zu tief in die Scheide gedrückt werden und das kann schmerzhaft sein! Dabei kann es auch passieren, dass sich der Tampon nicht mehr problemlos aus der Scheide ziehen lässt und letztendlich von einem Arzt entfernt werden muss. Deshalb sollte ein Tampon immer vor dem Sex aus der Scheide genommen werden! Wer also keine Schwangerschaft riskieren möchte, sollte sicher Verhüten, zum Beispiel mit einem Kondom!

Sicher mit Kondom verhüten: So geht’s!

Öffne das Kondom an der dafür vorgesehen Lasche und nimm es vorsichtig aus der Packung

Prüfe als Erstes die Rollrichtung und achte darauf, dass der Ring außen ist. Achtung: Ein falsch aufgesetztes Kondom sollte sofort entsorgt werden, denn schon im Lusttropfen können Spermien enthalten sein!

Halte das Kondom beim Aufsetzten auf den Penis an der Spitze (Reservoir) fest. Das Reservoir sollte immer genug Platz haben, denn darin sammelt sich die Samenflüssigkeit.

Rolle nun das Kondom bis zum Penisansatz runter – fertig!

Nach dem Samenerguss ist es wichtig, den Penis noch bevor er schlaff wird aus der Scheide zu ziehen. Sonst könnte das Kondom abrutschen und Sperma in die Scheide gelangen. Halte dafür das Kondom beim Rausziehen am Penisansatz fest.

Das gebrauchte Kondom nach dem Sex im Mülleimer entsorgen - nicht in der Toilette! Denn dadurch könnte die Toilette verstopfen.

Hättest du das gewusst? Spannende Kondom-Facts gibt's im Video:

