Läuft Sperma nach dem Sex immer aus der Scheide?

Die Scheide kann das Sperma nicht dauerhaft in sich aufnehmen. Deshalb ist es ganz normal, dass es irgendwann nach dem Sex aus der Scheide läuft. Ein Mädchen kann eigentlich nichts dagegen tun. Es kann höchstens versuchen, für kurze Zeit die Scheidenmuskulatur so anzuspannen, dass es nicht alles sofort herausläuft. Manche Mädchen schaffen es so zum Beispiel ins Badezimmer, ohne dass es auf dem Weg dorthin Tropfen gibt. Das klappt allerdings nicht immer und nicht hundertprozentig. Denn irgendwann wird das Sperma den Weg nach draußen suchen. Wenn das Sperma nach dem Sex aus der Scheide läuft, helfen Taschentücher größere Flecken zu vermeiden. Um das Rauslaufen des Spermas ganz zu verhindern, sollte man auf Kondome zurückgreifen. Das empfehlen wir sowieso, denn nur wenn man mit einem Kondom verhütet, kann man sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.

