"Doctor Strange 2": Geheimnisse in neuem Trailer aufgedeckt!

"Doctor Strange 2": Versteckte Geheimnisse im Trailer entlarvt

Gestern ist der erste Trailer zu "Doctor Strange 2" erschienen und wie immer bei Marvel, hat der ziemlich viele Geheimnisse versteckt. Der neue Marvel-Film soll "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" heißen und nächstes Jahr am 6. Mai 2022 in den Kinos erscheinen. Alleine der Titel verrät schon, dass es wild zugehen wird. Die "Doctor Strange" Fortsetzung knüpft direkt an die Geschehnisse von "Spider-Man: No Way Home" an. Wir haben die größten Geheimnisse rausgesucht, die sich in dem Trailer zum zweiten Teil von "Doctor Strange" verstecken.

Trifft Doctor Strange auf Bösewicht Shuma-Gorath?

Unter Fans gibt es schon lange Gerüchte, dass Shuma-Gorath als Bösewicht in "Doctor Strange 2" auftauchen könnte. Das grüne, einäugige Tentakel-Monster soll zurück auf die Erde kommen und auch im Trailer gibt es Andeutungen darauf. Es gibt eine kleine Szene im Trailer zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in der Shuma-Gorath einen Bus auf Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) wirft, der ihn mit einem Zauberspruch in zwei Teile schneidet.

Miss America wird in "Doctor Strange 2" vorgestellt

Im Trailer zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bekommen wir zum ersten Mal einen jungen Avenger zu sehen: Xochitl Gomez America Chavez aka Miss America ist in zwei kleinen Szenen zu sehen. Was genau ihre Rolle in dem Marvel-Film sein wird, ist unbekannt. Sie kann jedoch unter anderem Portale erstellen, mit denen man durch das Multiversum reisen kann. Was sich Doctor Strange sicher als hilfreich erweisen wird.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Baron Mordo ist zurück

Auch Baron Mordo ist im Trailer zu "Doctor Strange 2" zu sehen. Er warnt Stephen Strange darüber, dass seine Schändung von Zeit und Raum in "Spider-Man: No Way Home" nicht unbestraft sein wird. Schon im Trailer sieht man, dass die beiden in einen Konflikt geraten, doch das wird noch lange nicht das größte Problem von Doctor Strange sein …

Scarlet Witch kehrt in "Doctor Strange 2" zurück

Im Trailer zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sucht Stephen Strange Hilfe bei einer bekannten Dame unter Marvel-Fans: Wanda Maximoff. Sie soll ihm helfen, den Schaden, den er im Multiversum angerichtet hat, wieder rückgängig zu machen. In einer Szene sieht man Wanda in ihrem Scarlet Witch Kostüm, wie sie eine Art von Zauber-Ritual verrichtet. Fans vermuten, dass sie auf einen dunklen Weg geraten könnte …

Doctor Strange kämpft gegen Doctor Strange

Das wohl schockierendste Geheimnis, welches sich im Trailer zu "Doctor Strange 2" verbirgt, ist ein ganz bestimmter Bösewicht: Eine dunkle Version von Doctor Strange aus einer alternativen Realität! "Ich hoffe, du verstehst: Die größte Gefahr unserers Universums … bist du", hört man Mordo im Trailer sagen und dann steht er seinem Alternativen-Ich gegenüber. Der böse "Doctor Strange" sagt nur: "Die Dinge sind außer Kontrolle geraten." Ein erster Vorgeschmack darauf, wie viel Wahnsinn uns in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" erwartet.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->