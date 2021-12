Hollywoods dreiste Diebstähle: Diese Film-Ideen sind nur geklaut!

Wusstet ihr, dass viele erfolgreiche Filme geklaut sind? Auch in Hollywood sind ein paar dreiste Diebstähle zu finden, die beweisen, dass die Ideen hinter Filmen nicht immer so kreativ sind. Das Geheimrezept "Film-Ideen klauen und erfolgreicher machen" ist schon so einige Male aufgegangen. Wir zeigen euch, mit welchen Filmen "König der Löwen", "Stars Wars", "Fast & Furious" und Co. faszinierende Ähnlichkeiten haben …