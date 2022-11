Hollywoods dreiste Diebstähle: "Star Wars"-Filme von "The Hidden Fortress" geklaut

Es ist kein Geheimnis, dass sich George Lucas bei den "Star Wars"-Filmen inspirieren lassen hat. Böse Zungen behaupten sogar, dass er seine Idee von mehreren anderen Filmen geklaut haben soll. Viele Fans sind sich sicher, dass "Star Wars" ohne die Samurai-Filme "The Hidden Fortress" gar nicht existieren würde. Auch George Lucas selbst hat schon offen zugegeben, dass er ein Fan der Filme sei. "Star Wars" ist quasi die Story von "Hidden Fortress" im Weltall. Fans sind sich auch sicher, dass in den Filmen selbst einige Anspielungen auf die Filme zu finden sind. Doch George Lucas soll für "Star Wars" auch von "Dune" geklaut haben. Der Film ist 2021 in den Kinos erschienen, basiert jedoch auf dem Roman "Dune" von Frank Herbert aus dem Jahr 1963 – also lange vor dem ersten "Star Wars"-Film 1978. Denn schon in den 70-ern sollte "Dune" von Alejandro Jodorowsky verfilmt werden, aber es wurde nie beendet. Sein Storyboard wurde jedoch legendär und landete in den Händen mehrerer Filmemacher*innen, so auch George Lucas, dessen Interpretation von "Luke Skywalker" sehr der Geschichte von "Paul Atreides" ähnelt.