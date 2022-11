Hollywoods dreiste Diebstähle: "Cars"-Film von "Doc Hollywood" geklaut

"Cars" hat einen super hochwertigen und eigenen Look, soll von der Story jedoch beinahe komplett von "Doc Hollywood" geklaut sein. Hier ein simpler Vergleich, der den Hollywood-Diebstahl deutlich macht: In "Cars" gibt es ein arrogantes Rennauto, das in einer kleinen Stadt einen Unfall baut und zu Sozialstunden verdonnert wird. Es freundet sich mit allen an, wird zu einem besseren Auto, verliebt sich und entscheidet sich dazu, für immer dort zu bleiben. In "Doc Hollywood" (1991) gibt es einen arroganten Arzt, gespielt von Michael J. Fox, der in einer kleinen Stadt einen Unfall baut und zu Sozialstunden verdonnert wird. Er freundet sich mit allen an, wird zu einem besseren Menschen, verliebt sich und entscheidet sich dazu, für immer dort zu bleiben. Kommt euch bekannt vor? Uns auch!