Hollywoods dreiste Diebstähle: "Matrix"-Film von "Dark City" geklaut

In "Matrix" lernt Neo (Keanu Reeves), dass alles, was er sieht, eine Lüge ist und die Menschen von Maschinen ausgenutzt werden. Als er hinter diese Lüge kommt, entwickelt er Kräfte, mit denen er die bösen Agenten bekämpfen kann. In "Dark City" realisiert John Murdoch (Rufus Sewell), dass seine Stadt eine Fake-Welt ist, die von Aliens kreiert wurde, um sie für ihre Zwecke zu nutzen – und er ist der Einzige, der sie bekämpfen kann. Hört sich schon sehr ähnlich an, aber eine Sache spricht gegen einen Diebstahl: "Dark City" wurde 1998 veröffentlicht und "Matrix" im Jahr 1999 – reicht das, um einen ganzen Film zu klauen? Scheinbar schon, denn in beiden Filmen wurde für einige Szenen die gleiche Kulisse genutzt! Erinnert ihr euch daran, wie Trinity zu Beginn von "Matrix" über die Dächer springt? Genau das gleiche Set gibt es auch in "Dark City". Auch die gleiche Treppe, auf der Neo in "Matrix" sein Déjà-vu hat, ist in "Dark City" zu finden. Schon irgendwie verdächtig …

