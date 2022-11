Hollywoods dreiste Diebstähle: "The Fast and the Furious"-Film von "Point Break" geklaut

"The Fast and the Furious" entwickelte sich zum Kino-Start direkt zu einem Kassenschlager und wurde zu einem weltweit erfolgreichen Franchise. Doch viele Kritiker*innen waren zunächst skeptisch und hatten das Gefühl, diesen Film bereits gesehen zu haben – mit Surfbrettern statt Sportautos. "The Fast and the Furious" soll von "Point Break" geklaut sein, einem Film aus dem Jahr 1991, der die Geschichte einer coolen Bromance mit Keanu Reeves und Patrick Swayze erzählt. Auch Drehbuchautor Gary Scott Thompson gab zu, dass "Point Break" als Inspiration für den Film genutzt wurde. Die Storys sind wirklich sehr ähnlich, solltet ihr mal auschecken!