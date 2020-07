Coole Hobbys für kreative Mädchen

Falls du eine künstlerische Ader hast, dich aber bisher noch nicht so richtig getraut hast, sie auszuleben: Fang jetzt damit an! Hab keine Angst zu versagen oder dass du eh nicht so gut bist wie andere. Das ist ja das schöne an der Kunst, sie ist total vielfältig. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto besser wirst du. Wer weiß, vielleicht wird dann mal aus einem coolen Hobby für Mädchen dein späterer Beruf! Hier kommen ein paar Ideen, an denen du dich versuchen könntest:

1. Malen, Design und DIY

Nur weil du nicht perfekt Zeichnen kannst, heißt das nicht, dass du deiner Kreativität nicht freien Lauf lassen kannst. Anstatt dir schon vorher Druck zu machen, dass ein perfektes Bild rauskommen muss, schalte deinen Kopf aus und mal' einfach drauf los. Oder nutze den Support der Technik und versuche dich mal in Grafik Design, denn das ist nicht nur was für Jungs, sondern auch ein echt cooles Hobby für Mädchen. Dafür gibt's schon richtig gute gratis Apps und Programme, mit denen du testen kannst, ob es dir Spaß macht. Und wer doch lieber mit den Händen arbeitet: Such dir online oder in Shops die nötige Inspiration und werde zur DIY-Queen. Stoffe bedrucken und Jutbeutel pimpen, Upcycling oder coole Deko gestalten, deine Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.

Zu den kreativsten Hobbys für Mädchen gehört Malen, Zeichnen, Design und Basteln istockphoto.com

2. Musik machen

Du liebst Musik über alles und sie begleitet dich den ganzen Tag über? Dann könntest du mal drüber nachdenken, ein Instrument zu lernen, eigene Songs zu schreiben, Gesangsunterricht zu nehmen oder eigene Tracks zu mischen. Wem ein professioneller Lehrer zu teuer ist, der kann mit guten Lern-Apps oder YouTube-Tutorials starten und auch zum Mixen gibt es kostenlose Programme. Sich mit Musik zu beschäftigen, ist nicht nur ein cooles Hobby für Mädchen, sondern hat auch eine positive Wirkung und reduziert zum Beispiel Stress.

Vielleicht hast du ja eine Freundin oder einen Kumpel, die/der sich schon auskennt und dir bei deinem neuen Hobby hilft Shutterstock

3. Fotografie

Wenn du dich sowieso an jedem Post für Insta verkünstelst und schon jede App zum Bilder bearbeiten kennst, könntest du noch einen Schritt weitergehen. Beschäftige dich richtig mit der Fotografie und fange die schönsten Momente in deinem Alltag ein. Ein cooles Hobby für Mädchen, dass auch noch einen großen Vorteil hat: Du kannst all deine Lieben immer mit mega schönen Fotogeschenken überraschen und deine Leidenschaft später mal zum Beruf machen.

Ein Hobby für Mädchen mit dem Auge fürs Besondere Shutterstock

Sportliche Hobbys für Mädchen

Tennis, Reiten, Fußball, Turnen – in Sachen Sport gibt es unzählige Möglichkeiten an coolen Hobbys für Mädchen. Wenn da aber nichts für dich dabei ist, könnten dich die folgenden Sportarten interessieren:

1. Klettern und Bouldern

Vor allem in den letzten Jahren ist Bouldern (also Klettern ohne Sicherung), aber auch Klettern mit Sicherung zum echten Trend geworden. Während sich Jungs liebend gern an den Wänden oder Felsen entlang hangeln, fragen sich viele Girls: Ist das überhaupt ein Hobby für Mädchen? Ich habe doch gar keine Kraft in den Armen... Egal! Es gibt wie bei jedem Sport Kletter-Routen für Anfänger, die echt jeder hinbekommt. Und je länger du dranbleibst, desto schwierigere Wege wirst du schaffen. Dabei trainierst du auch noch deinen ganzen Körper und bekommst jedes Mal einen Adrenalin- und Glücks-Flash, wenn du wieder eine Wand geschafft hast.

Bouldern und Klettern ist ein mega effektives Ganzkörper-Training istockphoto.com

2. Skaten

Irgendwie denkt man beim Skaten oft immer noch an Jungs und nicht an ein Hobby für Mädchen. Aber das ist Quatsch, denn auch Girls können die krassesten Tricks auf dem Board machen. Falls du Angst hast, dich im Skate Park zu blamieren. Starte doch mal bei dir im Hof und bau' dir aus Kisten und ähnlichem erste kleine Hindernisse. Sicher hast du auch einen Kumpel oder eine Freundin, die dir etwas beibringen können. Und danach machst du im Park alle platt!

Zu zweit ein neues Hobby anzufangen, macht viel mehr Spaß und ihr könnt euch gegenseitig pushen Shutterstock

3. Kampfsport

Immer wenn es ums Kämpfen geht, ist auch heute noch meist dir Rede von Jungs oder Männern. Wir Mädels sind aber mindestens genauso stark. Ob du coole Tricks mit deinem Körper lernen, dich selbst verteidigen oder einfach nur ein bisschen Dampf ablassen willst – Kampfsport wie Boxen, Karate, Kickboxen können ein richtig cooles Hobby für Mädchen sein. Und wer keinen Bock hat auf krassen Körperkontakt mit anderen: Es gibt auch viele Boxing-Fitness-Kurse, bei denen nur in die Luft oder gegen Sandsäcke etc. geschlagen wird. Die richtige Technik lernst du aber trotzdem und wirst genauso fit.

Um Wut oder Stress loszuwerden, einfach mal in die Luft boxen und sich dabei den Auslöser vorstellen istockphoto.com

4. Sport auf dem Wasser

Sobald es die Temperaturen zulassen, bist du am See? Dann überleg dir doch mal, ob du das nicht in ein cooles Hobby verwandeln kannst. Windsurfen, Kanufahren, Tauchen – wer seine Freizeit im Wasser verbringen will, hat da echt einige Optionen. Momentan mega beliebt und vor allem auch als Ganzkörper-Training hilfreich ist Stand Up Paddeln. Die Boards gibt's mittlerweile relativ günstig zu kaufen und sie werden ganz easy mit einer Luftumpe aufgeblasen, wodurch man sie super in einem dazugehörigen Rucksack transportieren kann. Und wer richtig standfest ist, kann das auch bei kühleren Temperaturen und dafür wärmeren Klamotten machen.

Stand Up Paddeln ist ein Hobby für Mädchen, die echte Wasserratten sind und Bock auf eine Abkühlung haben artifirsov/stock.adobe.com

5. Tanzen

Wenn du es bis jetzt noch nicht probiert hast, gehörst du bestimmt zu den Girls, die sagen : "Tanzen ist nichts für mich". Aber wusstest du, dass Tanzen mit zu den besten Trainings-Arten gehört, weil es jeden Muskel im Körper beansprucht und sogar dein Hirn so sehr fordert, dass man damit Demenz vorbeugen kann? Außerdem kann man sich auf so viele Weisen zur Musik bewegen, dass da sicher auch eine für dich dabei ist. Bei vielen Dance-Schools kann man als Neuling einfach mal bei Ballett, Modern Dance, Hip Hop, Break Dance, Jazz und Co. reinschnuppern und herausfinden, was am besten zu einem passt.

Musik, Fitness und Gehirn-Jogging – Tanzen ist nicht nur ein cooles Hobby für Mädchen, sondern auch noch richtig gesund istockphoto.com

Hobbys für Mädchen, die Gutes tun wollen

Wenn du Lust hast, deine Freizeit nicht nur für dich selbst zu nutzen, sondern für andere da zu sein, ist das richtig cool von dir. Hier ein paar Ideen, wie du Spaß und Helfen in deinem neuen Hobby vereinen kannst:

Im Tierheim mit Hunden Gassi gehen oder andere Tiere betreuen

In Kinderheimen, Jugendzentren mit den Kids spielen, Sport machen oder coole Projekte umsetzen

Mit deinem Hobby Geld verdienen und spenden (z.B. Bilder/DIY auf Fohmärkten verkaufen, Straßenmusik machen)

Kann man gerade kein eigenes Haustier haben, freuen sich die Vierbeiner im Tierheim immer über neuen Besuch und Streicheleinheiten istockphoto.com