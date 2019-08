Deshalb nimmt Taylor Swift alle Songs neu auf!🎶

Taylor Swift: Ihre Musik gehört ihr nicht

Viele erinnern sich vermutlich noch an den Taylor Swift Skandal im Juni, in den sich sogar Demi Lovato und Ariana Grande eingemischt haben. Musik-Mogul Scooter Braun, zu dem die Sängerin schon lange ein sehr schwieriges Verhältnis hat, kaufte mit seiner Firma Ithica Holdings Scott Borchetta's Big Machine Label Group für etwa 300 Millionen Dollar auf. Der Haken: Die Recht an Taylor Swifts Songs ihrer ersten sechs Alben lagen bei eben diesem Label und gingen mit der Übernahme direkt an Scooter Braun. Das fand sie natürlich richtig blöd und beschuldigte ihn online des "jahrelangen manipulativen Mobbings" und meinte, dass sie davon erst erfahren habe, "als es der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde". Unschön... Im Gespräch mit CBS und Good Morning America sprach sie nun offen über das Problem und wie sie es lösen möchte.

Taylor Swift nimmt einfach jedes Album nochmal auf

Auf die Frage, ob sie, um endlich ihre eigene Musik zu besitzen, alles nochmal recorden und veröffentlichen möchte, antwortete Taylor Swift mit: "Ja, definitiv." In der TV-Show Good Morning America wurde sie dann nochmal darauf angesprochen, ob das von ihrem Vertrag her überhaupt möglich ist. Und sie meinte nur: "Mein Vertrag besagt, dass ich ab November 2020 meine Alben 1 bis 5 neu aufnehmen darf. Das ist nächstes Jahr, also schon bald, ich werde sehr beschäftigt sein und freu mich total. Denn ich finde, jeder Künstler sollte seine Werke besitzen." Heftige Ansage! Ihre Fans bringt Taylor Swift damit auf jeden Fall jetzt schon zum Ausrasten und sie schreiben auf Tumblr zum Beispiel: "Hahahahahaha er hat ihre Songs für Millionen Dollar hinter ihrem Rücken gekauft und sie macht sie jetzt wertlos." Wann die neuen Versionen erscheinen werden, ist natürlich noch unbekannt, aber wie wir Taylor alle kennen, wird sie das knallhart durchziehen. GRL PWR!🙌🏻

