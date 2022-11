Taylor Swift verschenkt Geld: So machst du mit! ?

Taylor Swift fügte sogar noch eine persönliche Nachricht an ihr Fan-Girl hinzu und schrieb: "Ayesha, getyour learn on girl", um das Mädchen zum Studieren zu motivieren. Unterschrieben war die Botschaft mit: "I love you! Taylor." Ayesha jedenfalls, zeigte sich in ihrer Instagram-Story total dankbar. Sie meinte: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll" und postete als Beweis einen Screenshot der E-Mail, die sie über die Geld-Spende informierte. Sie fügte hinzu: "Ich kann nicht aufhören zu heulen!"

