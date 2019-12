"Descendants"-Star Dove Cameron: Das ist ihre Handynummer

"Descendants"-Darstellerin Dove Cameron teilt Handynummer

Das letzte Mal als "Descendants"-Star Dove Cameron für Aufsehen sorgte, war als sie ein Nippel-Bild auf Instagram teilte. Jetzt brachte sie mal wieder eine ziemlich krasse aber coole Aktion: Sie postete ein Video auf Insta mit der Caption " 310-340-0878 ". Dabei handelt es sich um ihre Handynummer. Normalerweise ist Promis wie ihr ihre Privatsphäre am wichtigsten und sie würden niemals eine Telefonnummer veröffentlichen. "Descendants"-Darstellerin Dove Cameron erklärt aber im Video: "Hey Leute, Ich möchte euch direkt und persönlich für all die Liebe, die ihr mir und meiner Musik gezeigt habt, bedanken. Deshalb ist hier meine Telefonnummer und ihr könnt mir texten." Mega!

Der "Descendants"-Star freut sich über Fan-Nachrichten

Kurz darauf postete "Descendants"-Schauspielerin Dove Cameron noch eine Fortsetzung und erklärte: "Ihr seid so toll. So freundlich. Danke, dass ihr mir schreibt." Ihre Fans feiern sie total dafür und schreiben ihr unzählige Nachrichten. Dennoch sieht man in vielen Tweets der Follower, dass es sich natürlich nicht um ihre tatsächliche private Nummer handelt. Sondern um eine generierte Nummer, über die sie Messages und Updates an ihre Fans senden kann. Trotzdem wirklich nice von ihr, oder? :)

