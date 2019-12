Google: Er ist der beliebteste Star des Jahres!

Wer liebt Jahresrückblicke genauso wie wir? Wir geben euch einen kleinen Überblick über die angesagtesten BRAVO-Stars, die von euch 2019 am meisten gegoogelt wurden. Das Jahr 2019 war ein Auf und Ab der Gefühle! Es ist wieder richtig viel passiert. Ein deutscher Künstler wird besonders krass feiert und oft durch Google gejagt: Rapper Captial Bra! Erst vor ein paar Wochen hat Capital Bra mit der Pop-Sängerin LEA und mit seinem BFF Samra, den Mega-Hit "110" rausgehaut! Die Fans der Künstler lieben den Song und deswegen ist er auch schon seit unfassbare 11 Wochen in den Musik-Charts vertreten. Nun hat der Rapper wieder einen krassen Track released. Mit dem Song "Der Bratan bleibt der gleiche" sichert sich Capital Bra sofort Platz 1 der deutschen Single-Charts. Glückwunsch! 🎉

Meistgesuchten Musiker bei Google

Wer schafft es, zusätzlich zu Capital Bra, in die Top-Ten der meistgesuchten BRAVO-Stars dieses Jahres?

Platz 2: Lena Meyer-Landrut

Platz 3: Billie Eilish

Platz 4: Katja Krasavice

Platz 5: BTS

Platz 6: Ed Sheeran

Platz 7: Ariana Grande

Plazu 8: Shirin David

Platz 9: Mark Forster

Platz 10: Wincent Weiss

Meistgesuchten Social-Media-Stars bei Google

Platz 1 der meistgesuchten BRAVO-Stars in der Kategorie Social-Media geht an Katja Krasavice. Sie ist somit gleich in beiden Kategorien vertreten. Die 23-Jährige macht nicht nur YouTube-Videos, sondern bringt jetzt auch ihr erstes Album heraus. Falls du ihre Musik noch nicht kennen solltest, dann kannst du hier in Katja Krasavice Song "Gucci Girl" reinhören.

Platz 2: Shirin David

Platz 3: Kylie Jenner

Platz 4: Bibis Beauty Palace

Platz 5: Rezo

Plazu 6: Julien Bam

Platz 7: Concrafter

Platz 8: Lisa & Lena

Platz 9: Dagi Bee

Platz 10: Julia Beautx

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!